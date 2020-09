Hedda Hynne har lenge vært på jakt etter den norske rekorden på 800 m og har ved flere anledninger vært svært nær. I et stevne i Trondheim i slutten av august var hun til og med under rekorden ved å løpe på 1.59,57, men siden hun da løp sammen med menn, så ble ikke tiden godkjent som norsk rekord. I rent kvinnefelt hadde Hynne 1.59,87 som pers før løpet i Italia tirsdag kveld.



Ut fra start på banen i Rovereto la Hynne seg i rygg på fartsholderen. Der ble hun liggende, og da fartsholderen ga seg etter 500 m hadde Hynne allerede opparbeidet seg en god luke til resten av feltet. De siste 300 meterne måtte hun derfor gjøre jobben helt alene. En jobb hun viste å mester utmerket og kom i mål på 1.59,15. Hynne vant dermed løpet med god margin ned til sveitsiske Lore Hoffmann på 2.00,51.



Så når Hedda Hynne først slo den norske rekorden, så gjorde hun det på solid vis. 1.59,15 var 67 hundredeler under den tidligere norgesrekorden som Ingvill Måkestad Bovim satte i 2010.



– Det er så sykt deilig. Jeg vet jeg har mer inne, men nå er rekorden min, uttalte Hedda Hynne til friidrett.no.



– Jeg tror ikke alle var fornøyd med haren, men hun var bra for meg. Etter 200 meter så jeg ingen av de andre og fra 500 meter og inn var løpet mitt, tilføyde Hedda.



1.59,15 er fjerde beste tid på 800 m for kvinner i år.



Dette var for øvrig også Hynnes femte løp under 2 minutter. I 2017 løp hun på 1.59,87 og 1.59,88, mens hun tidligere i år har løpt på 1.59,94 og, som nevnt i miksfelt, 1.59,57.



Se video fra løpet





Resultater 800 m kvinner

Pos. Lane Bib Athlete Year Cat. Mark 1 7I 8 HYNNE Hedda 1990 W NOR NORWAY (PB) 1:59.15 2 3E 4 HOFFMANN Lore 1996 W SUI SWITZERLAND (PB) 2:00.51 3 1I 1 POWER Nadia 1998 W IRL IRELAND (PB) 2:01.01 4 6I 7 BUTTERWORTH Lindsey 1992 W CAN CANADA (SB) 2:01.01 5 5I 6 HODGKINSON Keely 2002 W GBR GREAT BRITAIN & N.I. (PB) 2:01.73 6 4I 5 BELLO' Elena 1997 W ITA ITALY 2:02.08 G.S. FIAMME AZZURRE 7 2I 2 VANDI Eleonora 1996 W ITA ITALY 2:04.64 ATL. AVIS MACERATA 8 3I 3 TROIANI Serena 1996 W ITA ITALY 2:05.02 CUS PRO PATRIA MILANO 9 8I 10 SABBATINI Gaia 1999 W ITA ITALY 2:05.74 G.S. FIAMME AZZURRE 8E 9 TROIANI Alexandra 1996 W ITA ITALY DNF CUS PRO PATRIA MILANO



