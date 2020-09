Springkarusellen til Bedriftsidretten Vestland holder stand og sesongens tredje siste løp gikk som normalt rundt Tveitevannet med 31 entusiastiske løpere på den individuelle intervallstarten. Det var samme dag som Bergen Kommune vedtok å stramme inn på smittevernreglene, blant annet ved å begrense alle arrangement til maksimum 50 deltakere, noe Springkarusellen har holdt seg under. Fra før er Bedriftsidretten hardt rammet av korona: fotballserien er avlyst og orienteringssesongen som startet for to uker siden måtte avbryte løpene med de nye reglene fra kommunen.

Men Springkarusellen er et trygt alternativ når man bare holder seg til koronatilpasningene.

De aller fleste av løperne valgte her å ta to runder rundt Tveitevannet, som er den faste løypen for Springkarusellen, fem løpere nøyde seg med en runde. Siden det er enkeltstarter så må løperne konkurrere med seg selv og holde farten av egen disiplin. Den aller raskeste kvinne var ikke helt overraskende Elisabeth Tangen Haug fra HSI som vi kjenner fra gode resultater i gate- og karuselløp i Bergen, med en solid avstand til neste kvinne, Ingrid Marie Johnsen. Like overlegen var ikke Håvard Berland i herreklassen men han klokket da inn 10 sekunder foran Knut Erik Nielsen.

Det er nå to løp igjen i sesongens Springkarusell, 29. september og 20. oktober.



Elisabeth Tangen Haug var den aller raskeste kvinne rundt vannet.

Resultater kvinner:

2 runder rundt Tveitevannet

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 124 Elisabeth Tangen Haug Hsi Kvinner 40 - 44 år 18:17 2 298 Ingrid Marie Johnsen Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 22:28 3 58 Silje Kathrin Nesdal BERGEN Kvinner 30 - 34 år 25:12 4 21 Katrine Osgjerd Garnæs Sweco BIL Kvinner 40 - 44 år 26:28 5 34 Nina Kandal PARADIS Kvinner 55 - 59 år 26:39 6 57 Vibeke Karlsen BERGEN Kvinner 30 - 34 år 28:15 7 29 Eva Platou Holsen HSI Kvinner 50 - 54 år 28:27 8 1 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 28:29 9 36 Anngunn Landro Landro Løpeforening Kvinner 50 - 54 år 30:36 10 35 Mona Seglem FYLLINGSDALEN Kvinner 50 - 54 år 32:24 11 45 Anne Grethe Fosse Selseng Aker Solutions Kvinner 40 - 44 år 32:29

1 runde rundt Tveitevannet

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 25 Mona Ludvigsen Landro Løpeforening Kvinner 55 - 59 år 21:04 2 5 Siv Hansen Eidsvåg IL Kvinner 50 - 54 år 25:57



Håvard Berland blir raskeste mann rundt vannet. Etter løpet måtte han erkjenne at han følte kjennskap til en gammel skade, så løpet ble ikke helt optimalt for ham.

Resultater menn:

2 runder rundt Tveitevannet:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 113 Håvard Berland RÅDAL Herrer 40 - 44 år 17:52 2 60 Knut Erik Nielsen BKK BIL Herrer 35 - 39 år 18:02 3 47 Yngve Solbakken Norwegian Electric Systems Herrer 35 - 39 år 19:02 4 119 Knut Grove Varegg/Norce Herrer 55 - 59 år 19:51 5 12 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL Herrer 35 - 39 år 20:23 6 16 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 70 - 74 år 20:45 7 44 Per Eilif Træen Acos Herrer 40 - 44 år 21:12 8 10 Jan Kårbø DNB Herrer 60 - 64 år 22:26 9 114 Steingrim Ringel BFG Bergen Løpeklubb Herrer 70 - 74 år 23:09 10 23 Ole Morten Kårbø Schlumberger Herrer 40 - 44 år 24:32 11 52 Jan A Rolstad BERGEN Herrer 70 - 74 år 25:00 12 54 Tobias Boye Bub-Bergen Herrer 20 - 24 år 25:18 13 15 Arthur Lillefosse Sas-Klubben Herrer 75 - 79 år 29:28 14 46 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Herrer 35 - 39 år 30:26

1 runde rundt Tveitevannet:

1 53 Bjarte Boye BERGEN Herrer 55 - 59 år 13:32 0 112 Filip Boga Bjørsvik Gneist Gutter 0 - 14 år 13:55 2 123 Arvid Bjørsvik BERGEN Herrer 75 - 79 år 17:56

Eva Platou Holsen i fint driv rundt Tveitevannet.