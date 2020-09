Challenge40 er et postløp for 2-mannslag i variert terreng ved Fetsund. I området venter 40 poster med ulik poengverdi - og noen tilbyr spesielle utfordringer. 4 timer står til rådighet for å ta så mange poster og poeng som mulig. Du kan sykle eller løpe, men alle har bruk for sykkel på store deler av løypa. Det konkurreres i 3 klasser: Herrer, damer og miks, i tillegg er det en egen juniorklasse på 2 timer om med 20 poster. På noen av postene er det en oppgave som skal løses, disse var i år: Merket terrengløype, biltrekking, 90 graderen, hodebry i form av kodeløsning, kanopadling og vannhenting.

I herreklassen stod Felix Breitschädel og Wolfgang Kampel for den utrolige prestasjon ved å ta samtlige av de 40 postene og sørget for å sette en uslåelig poengrekord i Challenge 40 med 400 poeng av 400 mulige. De var da 20 poeng foran neste lag i herreklassen Erik Sagvolden, Trond Storrønning. På tredje plass fulgte de lokale heltene Dagfinn Aas, Trond Lundeby med 365 poeng.

Dameklassen ble vunnet av Cecilie Bergli og Maria Bergli med 298 poeng, som var 5 poeng foran Ingrid Undstad og Ailin Hem. Her fulgte Hanna Sofie Romstad og Lene Barlie på 3. plass med 259 poeng.

Miksklassen ble vunnet av Emily Benham Kvåle og Hans Jørgen Kvåle med 383 poeng og 38 poster, noe som ville gitt dem 2. plass totalt. Her var det svært jevnt om 2. plass og det skilte kun 1 poeng mellom lag 2 og 3. Mila Zaharinova og Sigve Vågsnes, som vant AIM Challenge i Hemsedal for noen uke siden ble nr 2 med poengsummen 353, mens det var et lokalt lag på 3. plass: Tom Bergan og Heidi Tronbøl.

I juniorklassen var det et rent jentelag på topp, men med lagnavnet «De egentlige vinnerne» måtte jo nesten Eirin Mansaas Sletten og Pernille Snø Heggedal Aamodt vinne. De fikk 117 poeng og tok 11 poster på 2 timer. Her ble Mons Sætre-Lorentzen og William Holter-Hovind nr 2, mens Isabelle M. Sølvberg-Skagestad og Julie Sårheim Nesteby ble nr 3.

