Gular har fått med seg Gneist og legger opp til to raske byløp, 30. september (5 km) og 21. oktober (både 5 og 10 km). Begge løp med start kl 18.00.



HOKA ONE Bykarusell perseløp har start og mål i Nygårdsparken, men i motsetning til tidligere bykaruseller løpes det nå rett ut av parken og inn på gang og sykkelveien retning ADO Arena. Løypen følger Store Lungegårdsvann med en liten runde innom Møllendalsveien før det blir samme vei tilbake.





"Førdianerne" Eli Anne Dvergsdal (Gneist) og Marius Vedvik (Gular) har begge løpt fort i den gamle 3 km-trasèen i Bykarusellen. Nå får de bryne seg på litt lengre distanser.



Flere av de beste løperne både i Gular og Gneist ønsker å være med, så her kan vi fort få meget gode tider på både 5 og 10 km. Begge arrangementene har begrensninger på inntil 200 deltagere. Her er det "første mann til mølla" som gjelder. Påmeldingen åpnet 9. september og stenges når max-antallet er nådd.



Sist Gular og Gneist arrangerte perseløp var i vår langs Kalandsvannet. Da vant Kristian Blummenfelt 5 km på 13.51. Så får vi håpe et av løpene passer inn i triatletene sin kalender slik at vi kan få flere spennende oppgjør.





Med høstfargene kommer også Bykarusellen. Her har akkurat løypemåler Ivar Andreas Sandø funnet start og mål for den kontrollmålte løypen. Dermed telller tidene oppnådd i Bykarusellen i årets landsstatistikk på både 5 og 10 km.





Løypekart HOKA ONE Bykarusell Perseløp.





Påmelding, klikk på logo for link.