På grunn av økt smittespredning innførte Bergen kommune nye og strenge smittevernstiltak tirsdag denne uka. Ett av tiltakene var at alle offentlige arrangement i Bergen får en begrensning på maks 50 personer (mot 200 personer tidligere).



Tiltakene skal i første omgang vare i ti dager - det vil si fram til 18. september som er den dagen NM i friidrett etter planen skal starte i Bergen. Det har de siste dagene derfor vært usikkerheter om, og eventuelt hvordan, dette ville påvirke årets NM. Måtte mesterskapet avlyses eller flyttes til en annen kommune?



Kan i teorien gjennomføres

Etter en pressekonferanse torsdag ettermiddag med byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, har det nå kommet en presisering på Bergen kommune sin hjemmeside. Der heter det at begrensningen på maks 50 personer kun gjelder innendørs arrangement. For arrangement utendørs vil derimot fortsatt den nasjonale grensen på maks 200 personer gjelde. Dette er begrunnet med at smitterisikoen er vesentlig høyere ved innendørs enn ved utendørs arrangement.



Dette betyr med andre ord at årets NM i friidrett i teorien kan gjennomføres på Fana Stadion i Bergen 18. - 20. september med de smittevernstiltakene det allerede har blitt planlagt for den siste tiden. Men hvordan det blir i praksis er fremdeles usikkert.



Torsdag kveld la nemlig Norges Friidrettsforbund (NFIF) ut følgende pressemelding:



NFIF-styret utsatte NM- avgjørelsen til mandag

Styret i Norges Friidrettsforbund skal ha et nytt møte på mandag for å drøfte hvorvidt det blir NM i friidrett i Bergen 18. til 20. september. Samtidig vedtok man at det ikke blir aktuelt å flytte mesterskapet til en annen by.



– Vi har registrert at helsemyndighetene lokalt og nasjonalt har gitt aksept for at mesterskapet kan avvikles, sier NFIF-president Ketil Tømmernes.



– Arrangøren har gjort et meget godt arbeid med å etablere gode smitteforebyggende tiltak i forbindelse med arrangementet. Likevel ser vi at ting kan endre seg fort og derfor ønsker vi å ha et nytt møte på mandag, sier han.



Mesterskapet skulle for øvrig opprinnelig vært arrangert 19. - 21. juni, men ble på grunn av smittefare da besluttet utsatt til høsten. Nå står det derimot i fare for å bli avlyst.



Da påmeldingsfristen til mesterskapet gikk ut ved midnatt natt til onsdag var det totalt 477 utøvere påmeldt.



Nettsiden til NM i Bergen

