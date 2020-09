Forventede og normale høstlige forhold møtte deltagerne denne onsdagskvelden i september, litt vind, litt regn og småkjølig. Arrangementet var strukket ut over 3 timer for å passe gjeldende smittevernregler. Først av gårde gikk 90 ivrige barn i barneløpet. Ekstra populært var Henrik Ingebrigtsens overraskende entre før start, og fikk stemningen opp et par hakk i barnefeltet.



Startfeltet i Mosvannsløpet var tilpasset smittevernsreglene.

De neste to timene ble deltagerne fordelt i to hovedpuljer, med en times mellomrom for å rydde arenaen, og sikre et maksimum på 200 personer på arenaområdet samtidig.

19 år gamle Erik Tangen Gundersen klarte å presse seg under ni minutter og vant på 8.59, tett fulgt av Haugesunds Simon Østreng Veland med 9.02. Kampen om tredjeplassen var spennende, der Sandnes` Håvard Øglend snek seg de nødvendige centimetrene foran 17-åringen Nicolay Gundersen fra IL Skjalg. 9.03, og samme tid for begge.





Vinneren av herreklassen Erik Tangen Gundersen.

I kvinneklassen ble det en klar seier til Vienna Dahle på solide 9.45, foran Sandnes` Christina Toogood med 9.57. Begge viser gryende form foran hoved-NM i Bergen neste helg. Kampen om siste plass på pallen endte i en tett duell mellom Skjalgs Ida Tjørsvaag og Kristin Vabø fra Stavanger friidrettsklubb. De løp side om side siste kilometeren, men Ida klarte med et nødskrik å passere målstreken først, med 10.45.



Vinneren av kvinneklassen Vienna Søyland Dahle.

Totalt 217 deltagere fullførte runden rundt Mosvannet, en betydelig nedgang fra fjorårets løp. Arrangøren sier seg likevel fornøyd; det viktigste var å få i stand et løp.



10 beste menn totalt 1. Erik Tangen GUNDERSEN [33] 2001 IL Skajlg 2:59 - 08:59 2. Simon Østreng VELAND [263] 2000 Haugesund Idrettslag 3:00 +00:03 09:02 3. Håvard ØGLÆND [184] 1996 Sandnes IL 3:01 +00:04 09:03 4. Nikolai GUNDERSEN [26] 2003 IL Skjalg 3:01 +00:04 09:03 5. Simon BØ-SANDE [176] 1992 Sandnes Friidrett 3:01 +00:06 09:05 6. Johannes DALLAND [67] 2003 IL Skalg 3:04 +00:13 09:12 7. Johannes TØRLEN [204] 2002 IL Skjslg 3:04 +00:13 09:12 8. Ragnar STØLSMARK [251] 1985 GTI Friidrett 3:06 +00:21 09:20 9. Vetle FARBU-SOLBAKKEN [105] 2003 IL Skjalg 3:08 +00:28 09:27 10. Sebastian VAN DER VEEN [207] 2002 Randaberg 3:12 +00:38 09:37

10 beste kvinner totalt 1. Vienna SØYLAND DAHLE [93] 1992 Skjalg IL 3:14 - 09:43 2. Christina TOOGOOD [97] 1989 Sandnes IL / Sandnes BIL 3:18 +00:14 09:57 3. Ida TJØRSVAAG [198] 1989 IL Skjalg 3:34 +01:02 10:45 4. Kristin VABØ [8] 1993 Stavanger 3:35 +01:02 10:45 5. Ingrid INGEBRIGTSEN [220] 2006 Sandnes Idrettslag 3:40 +01:18 11:01 6. Line JOHANSSON [205] 1998 Sørild FIK 3:47 +01:38 11:21 7. Oda ROSLAND GJERSTAD [145] 2007 Skjalg IL 3:47 +01:40 11:23 8. Astrid Cecilie BERNTSEN [54] 2007 IL Skjalg 3:49 +01:46 11:29 9. Hedda OPSØEN [199] 2005 HIL 3:51 +01:52 11:35 10. Nora Idsøe REFVEM [82] 2007 GTI Friidrettsklubb 3:56 +02:08 11:51