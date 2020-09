Vi har allerede bestemt datoen for neste års løpesamling i fjellet. Den blir 20.-22. august på Hafjell 15 minutter nord for Lillehammer. Har du lyst til å være med? Da kan du likegodt melde deg på med en gang og dra nytte av åpningstilbudet vårt. Melder du på før 1. oktober koster løpesamlingen 4500 kroner for hele helga om du deler leilighet med en annen. Vil du ha leiligheten for deg selv koster det 5200 kroner. Fra 1. oktober øker prisene.

Deltakerne faktureres 1000 kroner som bestillingsgebyr når de bestiller, mens resten av beløpet faktureres i juni 2021. Bestillingsgebyret refunderes ikke om oppholdet avbestilles.

Prisen inkluderer helpensjon og drosje tur/retur Lillehammer jernbanestasjon og Ilsetra for de som trenger det. Det blir satt opp to avganger med drosjen på fredag (kl. 13.15 og 16.15) og en retur på søndag (kl. 14.30).

Vi tilpasser avgangene med drosje slik at de korresponderer med tog sørfra og nordfra. Vi må derfor ta forbehold om endringer i drosjetidene om Vy endrer sine ruter til neste år.

Vi hadde noen utrolig fine dager på Ilsetra og i fjellene rundt nå i år. Vi lover at det også til neste år blir mange flotte løpeturer og interessante foredrag. Vi kan også love god mat og en trivelig atmosfære på Ilsetra.

Vi har reservert 20 leiligheter i første omgang. Ønsker du å melde deg på, kan du sende oss en e-post til kondis@kondis.no.

Her er noen smakebiter fra årets samling:



Nærområdet: Hafjellet ligger i kort avstand fra Ilsetra Høyfjellshotell. Her er det vid utsikt over Øyer. (foto: Fredrik Hildesbrand)



Løpbart: Vi løp på flotte stier alle dagene. (Foto: Marianne Røhme)



Nivåtilpasset: Løpeturene var tilpasset alle nivå av løping. Disse guttene tok likegodt en ekstra lang tur oppom Lunkefjell da vi andre nøyde oss med å løpe rundt Reinsvatnet. F.v: Erik Gaarder, Frank Andre Jacobsen og Jon Shaw på løpesamling for Kondis på Ilsetra august 2020. (Foto: Kondis/Trond Hansen)



Løp Kondisløpet: På søndag la vi opp til at de som ønsket det kunne løpe Kondisløpet, mens andre tok en fjelløpetur rundt Hafjellet. F.v.: Anne Woldmo, Stig Fjelldahl og Jon Shaw valgte å løpe Kondisløpets 10 kilometer sammen med president Tim Bennett. (Foto: Tim Bennett)



Idyll: Det er mye flott natur en kan oppleve på Hafjell. (Foto: Marianne Røhme)



Ikke alene: Vi er ikke alene i fjellet. Sauene trives også godt der. (Foto: Marianne Røhme)



Oppvarmet svømmebasseng: Ilsetra Høyfjellshotell har eget trimrom og oppvarmet svømmebasseng som er åpent hele året. Her står Tim Bennett og vurderer et bad. (Foto: Marianne Røhme)



Langturen: Lørdag er det langtur. Da løper vi rundt Reinsvatnet som er en tur på 19 km. De som ønsker en lengre tur, får tilbud om en tur på rundt 26 km. De som har behov for å legge inn gåpauser, får mulighet til det. Undertegnede (bildet) har ansvaret for baktroppen, og holder seg alltid bakerst uansett hvor seint deltakerne beveger seg. På tur med Kondis skal alle få det de har lyst på enten det er å løpe fort og langt eller sakte og kort. (Foto: Marianne Røhme med selvutløser)