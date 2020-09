- Det er helt fantastisk, jeg kan ikke si noe annet, smilte Håvard Sandstad Eidsmo etter å ha gått til topps på dagens NM-mellomdistanse i Mostadmarka i Malvik like utenfor Trondheim. Da hadde unggutten fra Freidig akkurat sett at Olav Lundanes var 18 sekunder for seint ute til å tukte tiden hans.Dermed ble det hjemmeseier og Kongepokal, etter et veldig godt løp fra Sandstad Eidsmo. Men det kom ikke av seg selv:

- Etter torsdagens langdistanse var jeg skuffet og langt nede. På kvalifiseringen i går var det bedre. I dag tenkte jeg bare at jeg måtte slippe meg løs. Og en sprek unggutt i fri dressur på postjakt i Trøndermyrer, er det vanskelig å holde tritt med. Både nevnte Lundanes og Lukas Liland – som tok sølv og bronse – var henholdsvis 18 og 20-tallet sekunder for seint ute:

- Løpet mitt i dag var veldig bra. Ikke perfekt, men resultatet var perfekt, smilte dagens mann – og Kongepokalvinner.



I dameklassen var det en veteran som var best i dag. Marianne Andersen sto over langdistansen på torsdag på grunn av smerter i akilles. I dag kunne verken en vond akilles eller krevnde poster i utofrdrende terreng stoppen løperen fra Fredrikstad SK:

- Jeg løp litt rufsete i starten, men tok meg sammen og har løpt bra fra 2. post til mål. Jeg slapp meg løs. Det var ikke gambling, men jeg løp offensivt, kontakt og bra, sa hun etter seieren. En seier som var av typen suveren. Det skilte over minuttet ned til torsdagens vinner på langdistansen, Andrine Benjaminsen. Ingrid Lundanes sikret familien Lundanes’ 2 medalje for dagen da hun tok bronsen. Dette var også Andresens 6 Kongepokal. I tillegg har hun et utall NM-gull:

- Jeg vant Kongepokalen også i 2016. Det var min forrige. Det var også på mellomdistanse. Jeg har god kontroll på hvor mange Kongepokaler jeg har vunnet. Men antallet NM-gull er jeg ikke helt sikker på, sier hun uten å hovere. Det er hvert fall helt sikkert at hun var klart best i dameklassen i dag.

Teksti artikkel: Norsk orientering

O-NM

Resultater



D 21- A-finale, 4 700 m:

1) Marianne Andersen, Fredrikstad SK, 33.52,

2) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 35.00,

3) Ingrid Lundanes, NTNUI, 35.28,

4) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 35.47,

5) Anu Tuomisto, NTNUI, 35.51, 5) Ingeborg Eide, Byåsen IL, 35.51.



H 21- A-finale, 6 200 m:

1) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 36.39,

2) Olav Lundanes, Halden SK, 36.57,

3) Lukas Liland, Nydalens SK, 37.02,

4) Anders Nordberg, Nydalens SK, 37.26,

5) Magne Dæhli, Halden SK, 37.44,

6) Audun Heimdal, NTNUI, 38.13.