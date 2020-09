Veteranorganisasjonene ved NVIO avd. Oslo, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, arrangerte lørdag Hedersløpet for 4. året på rad for å hedre våre veteraner.







Hedersløpet hadde 176 registrerte i mål på Akershus festning fordelt på 68 på 10 km og 74 løpere på 5 km, i tillegg til 34 på 5 km marsj. I tillegg var det mulig å delta ved å løpe en av distansene virtuelt for de som ikke hadde anledning til å ta turen til hovedstaden. 36 benyttet denne muligheten.



I de tre første utgavene var det henholdsvis 148, 257 og 248 deltagere i løpet, iberegnet marsjklasser på begge distanser. I år var det bare 5 km marsj.

Tøff bakke i Hedersløpet opp til toppen av festningen. (Foto fra løpets facebookside) For kort 10 km Løypa var kontrollmålt, og løpet er godkjent av Kondis som kvalitetsløp. Det skjedde imidlertid en feil ved merkingen slik at 10 km ble for kort i år. Arrangørene beklager dette og lover å komme tilbake med eksakt løypelengde neste år. Marita Thorsvik Hartz fra Drammen forsvarte seieren fra fjorårets løp fulgt av Karina Lie fra Hvittingfoss og Jenny Toftner fra BUL. Seieren i herreklassen gikk til Jørgen Tresselt foran Audun Martinsen, begge fra Oslo, med Vegard Solhaug fra Søndre Ål på 3. plass.

Marita Thorsvik Hartz langer ut på brosteinen og inn til seiier på kvinnenes 10 km. (Foto fra løpets facebookside)





Hege Gathen fra Fredrikstad IF var beste kvinne over 50 år på 4. plass totalt med 44:26. (Foto fra løpets facebookside)





Bjørn Lauglo fra Stovnerkameraten holder koken og var eldste løper på 10 km. (Foto fra løpets facebookside) Imponerende 5 km av 11-åring Embrik Nordset fra Nittedal (11) løp 5 km på 17:26 og knep 2. plassen totalt i løpet bare slått av suverene Simon Østreng Veland fra Haugesund IL som noterte sterke 15:39 i den ikke alt for raske løypa med mange svinger, litt bakker og en del brostein. Iver Skibsrud fra Bygland ble 3. mann.



​I kvinneklassen ble det spennende oppgjør mellom Lene Sandem Hasseleid fra Torshov Sport som med 19:12 var sju sekunder raskere enn Frida Byfuglien, Team NRP. Hilde Visthoff Drange fra Gneist løp inn til 3. plass 32 sekunder bak vinneren.

11-åringen Embrik Nordset fra Nittedal løp inn til 17:26 på Akershus festning og tok 2. plassen uansett klasse på 5 km. (Foto fra løpets facebookside)





Det var tett mellom Lene Sandem Hasseleid (til v.) og Frida Byfuglien i teten på kvinnenes 5 km. (Foto fra løpets facebookside)





Dorte Foss (53) fra Raufoss holder stadig følge med de fleste yngre konkurrenter og sikret seg lørdag 4. plass på totallista på 5 km med 21: 15. (Foto fra løpets facebookside) Hedersløpets nettsider

2019: Thomas Asgautsen og Marita Thorsvik Hartz suverene vinnere på 10 km i Hedersløpet De beste i Hedersløpet 12.09.2020: 10 km kvinner (18 deltakere): Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Marita Thorsvik Hartz Team Hartz K23-34 41:42.0 0:00.0 2 Karina Lie HVITTINGFOSS K23-34 43:17.0 1:35.0 3 Jenny Toftner BUL K45-49 44:02.0 2:20.0 4 Hege Gathen Fredrikstad IF K50-54 44:26.0 2:44.0 5 Helle Christin Hessen GEILENKIRCHEN K23-34 44:47.0 3:05.0 10 km menn (50 deltakere) 1 Jørgen Otto Tresselt OSLO M35-39 34:44.0 0:00.0 2 Audun Magnus Martinsen OSLO M23-34 35:14.0 0:30.0 3 Vegard Solhaug Søndre Ål Spkl M23-34 35:40.0 0:56.0 4 Kenneth Breen OSLO M45-49 35:42.0 0:58.0 5 Petter Skrove OSLO M23-34 37:23.0 2:39.0 6 Martin Spusta OSLO M35-39 37:47.0 3:03.0 7 Torbjørn Danielsen M45-49 38:05.0 3:21.0 8 Svein Arstad Søre Ål IL M35-39 38:51.0 4:07.0 9 Gaute Egeland Sanda Statkraft Stabil M35-39 39:01.0 4:17.0 10 Steinar Beurling Statnett M35-39 39:05.0 4:21.0 5 km kvinner (29 deltakere): 1 Lene Sandem Hasseleid Torshov Sport Runners K23-34 19:12.0 0:00.0 2 Frida Byfuglien Team NRP Sport K18-19 19:19.0 0:07.0 3 Hilde Visthoff Drange Gneist IL K23-34 19:44.0 0:32.0 4 Dorte Foss RAUFOSS K50-54 21:15.0 2:03.0 5 Jenny Gjervan TRONDHEIM K20-22 22:26.0 3:14.0 6 Vilde Brager-Larsen NÆRSNES K16-17 23:27.0 4:15.0 7 Julie Vikaunet SAKSVIK K18-19 23:29.0 4:17.0 8 Ida Kristine Seppola Fmpa K23-34 23:33.0 4:21.0 9 Lexi Schupbach Fifth Wheel Running Club K23-34 23:44.0 4:32.0 10 Marianne Johansen Team Kondis K45-49 25:18.0 6:06.0 5 km menn 45 deltakere): 1 Simon Østreng Veland HAUGESUND M20-22 15:39.0 0:00.0 2 Embrik Nordset Nittedal IL M10-11 17:26.0 1:47.0 3 Iver Skibsrud BYGLAND M18-19 17:27.0 1:48.0 4 Magnus Svanberg OSLO M23-34 17:35.0 1:56.0 5 Tore Hammerø OSLO M23-34 17:44.0 2:05.0 6 William Meum Slemmestad IF M14-15 17:52.0 2:13.0 7 Odd-Anders Grimsbø Munthesgate M23-34 18:02.0 2:23.0 8 Martinus Meum Slemmestad IF M16-17 18:09.0 2:30.0 8 Markus Selin Aktiv Asko M23-34 18:09.0 2:30.0 10 Erik Andersen Team Merida Triathlon M35-39 18:17.0 2:38.0

