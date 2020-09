Nydalens 2. lag vant dameklassen

- Det var perfekt, så å si. Jeg kan ikke forvente noe mer enn dette. Og det er kjempemoro å vinne NM-stafett med andrelaget, sa Ragne Wiklund etter å ha avgjort dagens NM-stafett i Mostadmarka i sin – og Nydalens SK sin andreoppstillings favør. Junioren Oda Scheele innledet og Siri Ulvestad løp andreetappe. Dette gjorde de på ypperlig måte, slik at ankerkvinnen, Ragne Wiklund, gikk ut i ledelse sammen med klubbvenninne Anna Ulvensøen – som løp for Nydalens SK 1.

- For min del var det fint å gå ut sammen med Anna (Ulvensøen), men jeg orienterte også bra alene. Jeg synes det er veldig artig med stafett. Når jeg løper på lag sammen med andre, skjerper jeg meg litt ekstra, fortalte Wiklund.

Med ekstra skjerpet fokus kunne Wiklund – som vant NM-gull i eldste juniorklasse i går – løpe inn til nytt NM-gull i dag.Til slutt var det nesten 2 minutter ned til Marianne Andersen – som vant Kongepokalen i går – og Fredrikstad SK på sølvplass.

- Veldig uventet og veldig moro, smilte Siri Ulvestad – som løp andreetappe på vinnerlaget.

Fjorårets vinnere – Nydalens SK 1 – ble i dag nummer 3. På sølvlaget til Fredrikstad løp Marie Olaussen og Kamilla Steiwer – i tillegg til allerede nevnte Marianne Andersen. Nydalens SK sitt førstelag – som tok bronse – besto av Pia Young Vik, Tone Bergerud Lye og Anna Ulvensøen.

Freidig vant tett herrestafett

- Det er helt rått. To NM-gull i løpet av NM-uka, og seier på dagens stafett – med en 22-åring og to juniorer på laget. Jeg vet ikke om det har skjedd tidligere, strålte Håvard Sandstad Eidsmo etter å ha nedkjempet Magne Dæhli fra Halden SK i kampen om NM-gullet på dagens stafett i Mostadmarka i Malvik.

Dermed ble helgen komplett for dagens 22-åring (fødselsdag i dag), med NM-gull og Kongepokal i går etterfulgt av nytt NM-gull – sammen med lillebror Mats Eidsmo og Vegard Kittilsen – under dagens NM-stafett. Men det var ingen enkel seier, for etter upåklagelig innledninger fra de to juniorene – Mats Eidsmo og Vegard Kittilsen – på de to første etappene, handlet det om Halden SK og Freidig ut på sisteetappe. Magne Dæhli – som har avgjort flerfoldige VM-stafetter til sin og Norges fordel – mot Håvard Sandstad Eidsmo:

- Det var nervøst. Terrenget var ikke så teknisk krevende, men det var krevende å løpe i teten på sisteetappe mot Magne Dæhli, sa Sandstad Eidsmo og fortsatte:- Jeg p

røvde å være rolig underveis, og stolte jeg på avslutningen min. Men på sisterunden skjedde det mye.

- Tre – fire poster før mål hadde jeg noen sekunder. Da prøvde jeg meg litt, men Magne (Dæhli) kom tilbake. Så kjørte Magne (Dæhli) knallhard over myren ut fra nest siste post. Men jeg klarte å være med, og ga alt til sistepost.

Med full fart fra Sandstad Eidsmo, klarte ikke Dæhli svare.

- Jeg var ikke sikker før jeg snudde meg godt inne på oppløpet.

Men det ble NM-gull til Sandstad Eidsmo og Freidig. Det andre av sorten i helgen for dagens ankermann på vinnerlaget. Sølvet gikk til Halden SK, med Thomas Natvig Årstad, Olav Lundanes og Magne Dæhli. Jon Aukrust Osmoen sikret bronsemedalje til fjorårets gullvinner – Nydalens SK. Etter spurtseier mot Eskil Kinneberg (Raumar OL), Jo Forseth Indgaard (Bækkelagets SK) og Audun Heimdal (NTNUI).

O-NM

Resultater

D 17-:

1) Nydalens SK 2, 1.53.22,

2) Fredrikstad SK 1, 1.55.17,

3) Nydalens SK 1, 1.55.26,

4) NTNUI 2, 1.59.18,

5) NTNUI 1, 2.00.58,

6) Konnerud IL 1, 2.01.12.

H 17-:

1) Freidig 1, 1.55.51,

2) Halden SK 1, 1.55.56,

3) Nydalens SK 1, 1.56.59,

4) Raumar Orientering 1, 1.57.02,

5) Bækkelagets SK 1, 1.57.05,

6) NTNUI 1, 1.57.10.