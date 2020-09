VUSK fjellturforening stod bak løpet som egentlig skulle gått 10. mai, men ble utsatt på grunn av koronasmitten. Til tross for utsettelsen og usikkerheten om hvorvidt det ble løp, var det 71 som fullførte andreutgaven av Skovseth'n. Løpet gikk første gang i fjor og da med 182 deltakere.

Men sjøl om det er en fjellturforening som arrangerer, er det snakk om et ikke alt for kupert vegløp. Bård Gunnar Brun gjorde unna de 4,5 kilometerne på 15.36 og var 20 sekunder foran Anders Brænna på andreplass. Løyperekorden har Andreas Myhre Sjurseth som vant på 13.57 i fjor. Det vil si, enda noen sekunder fortere skal både Francesco Bazzanella og Bjørn Dæhlie ha løpt runden, fra den tida det var testløype for de videregående skolene i området.

21 av de 71 deltakerne var kvinner, og raskest var Marte Kjøren med 17.59. Nina Malmberg fulgte 1.39 bak på andreplass. Hege Melby har den uoffisielle løyperekorden med 16.17, satt helt tilbake i 1987. I fjor vant Martine Smedrud på 17.42, og det er den offisielle løyperekorden som Marte Kjøren nå var bare 17 sekunder bak.

I sommer er det også blitt arrangert virtuelt løp i Skovseth-runden, og raskest der var Helene Nilsson med 18.15 og Runar Sannerud med 15.14. Opp gjennom åra - og altså også i år - har denne klassiske runden i Eidsvoll klart å frambringe mye fin fysisk aktivitet.



Marthe Kjøren langa godt ut og tok en klar seier i kvinneklassen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Resultater Skovseth'n 2020





Alle resultat

Nina Malmberg ble nummer to i kvinneklassen på fine 19.38. Her passerer hun Odd Ola Berg og Andre Forsland. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Herrevinner Bård Brun fra Eidsvold Værks Skiklub var i klar ledelse ved passering Skovsethbutikken. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Jan Rune Kaspersen luftet hunden sammen med Per Arne Finstad - og fikk god trim på kjøpet. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Rita Haug, Jakob Bergundhaugen Bakkemo og Adrian Haug Soløst så også ut til å trives i løypa. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Laura Marita Malczewska og startnummer 299 (som vi ikke har funnet i resultatlista) runder svingen ved Skovsethbutikken i friskt driv. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)