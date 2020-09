Det ble en solid deltakerrekord da Olympialøpet ble avsluttet søndag kveld. 217 hadde da registrert sine tider. Den gamle rekorden fra i fjor var på 157. Som de øvrige løpene i Sørdalskarusellen ble også Olympiaparkløpet arrangert som virtuelt løp!

Kjartan Helland fra Moi IL løp inn til seier søndag kveld, mens Bente Størmer Steira løp tidligere i uka og beholdt ledelsen hele veien.

Resultatene finner du her!

Jørgen Skaug på Kondis.no: Olympiaparkløpet er godt i gang!

Bilder på Facebook: Finn Olsen Jørgen Skaug

Kjartan Helland, representerer Moi IL - her under 2016 utgaven av Olympiaparkløpet.



Bente Størmer Steira under Olympiaparkløpet i fjor flankert av brøderne Even og Lars Krogsveen.

Bente Størmer Steira løp inn til tiden 40:55 som holdt hele uken og ble beste tid blant kvinnene 55 sekunder foran Mille Marie Storlien. På de fire neste plassene fulgte fire kvinner i klasse K40-49 år. Best av disse var Kari Lier som begynte å løpe etter at hun fylte 40. Det har vært hard kamp om sammenlagtseieren i denne klassen. Ingvild Gulling har alt sikret seg seieren, men Kari Lier kan ta andreplassen hvis hun fullfører siste løp. Hun mangler et løp for å fullføre karusellen. Hun kjemper om andreplassen med Guri Stenseth Kjøs fra Søre Ål. Her finner du sammenlagtlisten for klasse K40-49!

Mille Marie Storlien leder fortsatt blant de som har vært med i alle løpene. Hun er 15 sekunder foran Bente Størmer Steira så her kan det bli hard kamp i Elvaløpet. Ragnhild Haugkåen fra Ringebu-Fåvang Skiklub ligger på tredjeplass.