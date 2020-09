I pressemeldingen fra løpsleder Jon Anders Kvisgård er overskrifta at "Hytteplanmila 2020 må dessverre avlyses - og alle påmeldte flyttes til Hytteplanmila 2021".

I likhet med mange andre store løp vil også Hytteplanmila arrangere et virtuelt løp.

"Det vil bli en virtuell utgave av Hytteplanmila i år, kalt «Hytteplanmila – virtuell rekordjakt 2020!». Her vil du kunne teste deg på en 10 kilometer hvor du vil i verden, også mot de beste langdistanseløperne i Norge, Norden og Europa," heter det i pressemeldingen.

Videre presenteres "Hytteplanmila - rekordjakt 2020" som er et eget eliteløp for inntil 200 løpere lørdag 17. oktober, antakelig med egen TV-sending:

"Det overføres direkte fra rekordjakten, lørdag 17. oktober. I tillegg til de norske eliteløperne, vil det komme en stjerne (eller to) av internasjonalt format til Svendsrudmoen i år! Det planlegges for åtte startfelt à 25 løpere.* Tidskrav for deltakelse i «Hytteplanmila – rekordjakt 2020!» (resultat fra 2019 eller 2020): 36.59 for kvinner og 30.59 for menn."

Hvilke stjerner som stiller, vil gradvis bli presentert på hytteplanmila.no, men om det skal bli satt norske rekorder, så må det nok en Ingebrigtsen eller Nordstad Moen til på herresida. Og hva hadde vært morsommere enn en duell mellom Karoline Bjerkeli Grøvdal og Therese Johaug på kvinnesida.

De som ønsker det, kan få refundert startkontingenten i stedet for å overføre den til neste års løp. Det er også mulig å donere den til arrangøren. Gaven vil i tilfelle gå til de lokale klubbene som stiller med funksjonærer under Hytteplanmila.

"Vi har forsøkt å se på mange alternative løsninger, sammen med lokale helsemyndigheter, Norges Idrettsforbund og Norges Friidrettsforbund. Grunnet den uforutsigbare smittesituasjonen i Norge og Europa, finner vi dessverre ingen god nok løsning på å kunne arrangere breddearrangementet Hytteplanmila i år. Slik blir 2020 for mosjonister og arrangører, men vi lover at de nystekte bollene neste år blir ekstra gode og at 2021-medaljen blir ekstra flott", uttaler løpsleder Kvisgård.



Forhåpentligvis vil Hytteplanmila som stort mosjonsarrangement være tilbake igjen i 2021. (Fotomontasje: Olav Engen)