Den 4 km lange løypa med 350 høydemeter stigning samla i alt 62 løpere. Løypa går på stier og grusveg, og været var godt egna for løping.

De to vinnerne kunne motta 1500 kroner hver i pengepremie. Merete Weng vant på 24.21 og var drøye minuttet foran bare 15 år gamle Malin Hoelsveen fra Raufoss. Malin er en enda bedre baneløper og har i skrivende stund norsk årsbeste i 15-årsklassen på både 400, 800 og 1500 m.

I herreklassen var Geir Steig bare 12 sekunder bak løyperekorden da han kryssa mållinja på 21.00. Ned til andremann, Oddvin Offigstad, skilte det 46 sekunder.

Løpsleder Gunnar Lien var fornøyd med gjennomføringen av løpet og forteller til Kondis:

- Vi har lagt ned mye arbeid med løpet og høstet bare godord fra deltakerne. Ingen forlot premieutdelingen før den var over, for der var det mange flotte uttrekkspremier.

Og arrangøren har ingen planer om la årets løp bli det siste.

- Det er bare å sette av 11. september 2021 for da går tredje utgave av Saksumdal Opp av stabelen. Vi har visjoner om ett 3-dagersløp med forskjellige distanser og sammenlagttider, men vi vil ha et stabilt høyt deltakerantall på motbakkeløpet før vi utvider, så det er ikke sikkert det skjer i 2021, sier Gudmund Lien.



Merete Weng (midten) vant også førsteutgaven av løpet i fjor. Nå senket hun løyperekorden med 32 sekunder. Malin Hoelsveen (til høyre) ble nummer to og Ane Melbø nummer fire. (Foto: Ole Geir Hammershaug)

Resultat Saksumdal Opp 2020

K11-17 1 Malin Hoelsveen 25.31 2 Maris Wergeland 26.30 3 Ane Melbø 28.34 4 Ida Øverlie støen 29.53 5 Sina Hovde 31.35 6 Sanna Bjerke 34.02 7 Maren Henriksen 34.08 K30-39 1 Merete Weng 24.21 2 Kristin brekke 33.11 K40-59 1 Kristel Pettersen 30.10 2 Borghild ouren 30.58 3 Anne smidesang 31.36 4 Line wergeland 32.17 5 Marit Solås Melbo 33.05 6 Elisabeth hoelsveen 35.16 7 Torunn piro 38.41 M11-17 1 August Hovde 22.25 2 Edvard Fossum olstad 23.33 3 Andreas hermansen 24.12 4 Mathias hoelsveen 25.01 5 Henrik Melbø-Hammershaug 25.50 6 Benjamin solbrekke 28.38 M18-29 1 Geir Steig 21.00 2 Amund owren 24.22 3 Kjetil Tyrom 25.00 4 Richard havstein melkersen 28.16 5 Erik Duenger 30.33 M30-39 1 Oddvin Offigstad 21.46 2 Magnus bleken 22.09 3 Øyvind Hasli 22.57 4 Ola Gunnar Weihe 24.04 5 Vegard Jevnesveen 24.18 6 Ole Amund Øvstehage 26.52 7 Vegard brude wærås 28.54 M40-59 1 Ole-Jacob Følling 23.07 2 Geir Ludvig Aasen Ouren 25.58 3 Anders Spilling 29.29 4 Aadne smidesang 30.00 5 Jan Vidar Steen 30.23 6 Gudmund Lien 30.54 7 Ole Morten Melbø 31.08 8 Arnstein solbrekke 32.08 9 Karl Fridtjof wedum 32.10 10 Per Olav Andersen 35.37 11 Runar Ø. Austgarden 37.30 M60+ 1 Kai Funderud 35.10 M10 Halvor Melbø Johan Melbø Eirik solbrekke Olav Melbø William brekke Ludvig ouren Bjørn ouren K10 Karoline Ø. Austgarden





Maria Wergeland ble tredje best i kvinneklassen, og mye tyder på at Kondis har fått et nytt sprekt medlem. (Foto: Ole Geir Hammershaug)



Fra nabobygda kom Vingrom IL med en stor og ungdommelig tropp. (Foto: arrangøren)



Bare 13 år gamle Henrik Melbø-Hammershaug løp på imponerende 25.50 Ola Weihe brukte 24.04 og var også fornøyd. (Foto: Ole Geir Hammershaug)





Gudmund Lien var en meget fornøyd primus motor og løpsgeneral. Han fungerte også som starter og løp i tillegg løypa fra start til mål. (Foto: Ole Geir Hammershaug)