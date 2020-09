Lyn SKI / Nordmarka Skogsmaraton skriver i en pressemelding at de av ulike årsaker har måttet utsette den 27. utgaven av Nordmarka Skogsmaraton til lørdag 20. oktober. For i det hele tatt å få til løp har de valgt å ikke ha helmaraton og ultraløp på programmet. Ultraløpet på 63 km skulle etter planen gått for første gang i år, men slik blir det altså ikke.

- Vi er lei for alle de ulemper dette måtte påføre våre deltakere, men er fornøyde med at vi greier å arrangere Nordmarka Skogsmaraton også i 2020 og ønsker alle velkomne til Kringsjå den 24. oktober! Vi har også åpnet for noen flere deltakere slik at det er fremdeles er mulig å melde seg på NSM Halvmaraton, skriver arrangøren i pressemeldingen.

For å gjennomføre et trygt arrangement har de bestemt seg for å gjennomføre en rekke smitteverntiltak:

• Starten vil skje i puljer med opp til 200 deltakere delt inn i heat på opptil 25 stykker. Vi innfører seeding slik at raskeste starter i de første puljene.

• Første pulje starter 08.30, deretter en ny pulje hver time

• All får tildelt startnummer med nøyaktig oppmøtetidspunkt og startidspunkt

• Starten er flyttet fra klubbhuset til Snøparken for å holde startende adskilt fra de som kommer i mål.

• Målområdet blir delt opp slik at de ulike puljene holdes adskilt

• Tilskuere og støtteapparat vil ikke ha adgang til start eller målområdet

• I tillegg kommer en rekke hygienetiltak og andre tilpasninger

Det blir også opplyst om at dato for neste års Nordmarka Skogsmaraton blir lørdag 19. juni.

- Vi håper at situasjonen da har normalisert seg og at arrangementet kan gå av stabelen som normalt, avslutter Annik Bjørndal i arrangementsledelsen.



Halvmaratondistansen i Nordmarka Skogsmaraton er blitt veldig populær de seinere åra, og i 2020 blir det eneste distanse. (Foto: Runar Gilberg)