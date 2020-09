På forhånd antok vi at det ville bli en duell mellom de to 19 år gamle "Jackobene", og det var akkurat det vi fikk. Vel en tredjemann, australieren Steward McSweyn, var også med på moroa. Faktisk var det han som var mest offensiv og tok ansvar for å holde farten oppe da haren gav seg litt over halvveis. Fram til da hadde farten gått i veldig jevnt tempo til 7.30, og det var den også da Jakob Ingebrigtsen gikk opp i tet litt over en runde før mål. Sjøl om Sandnes-løperen pressa rundetida ned til 57 blank på sisterunden, så ble han ikke kvitt Jacob Kiplimo som hadde et lite gir ekstra på oppløpet og vant på 7.26,64.

Den europeiske rekorden er på 7.26,62, satt av Mohammed Mouhrit som seinere ble tatt for EPO, og som etter manges mening burde vært strøket fra rekordbøkene.

Bare åtte mann har noen gang løpt fortere enn det Jakob Ingebrigtsen nå gjorde. Sist gang noen løp så fort på 3000 m, var da Kenenisa Bekele kom i mål på 7.26,69 i 2007. Jakob Ingebrigtsen er nå helt der oppe sammen med de største løperlegendene på både 1500 m og 3000 m. Bak seg på 3000 m-lista har han navn som f.eks. Eliud Kipchoge, Paul Tergat, Mo Farah og Bernard Lagat.

Så var da også 19-åringen fornøyd med dagens gjerning:

– Det var et veldig tungt løp, men veldig gøy å få konkurranse til målstreken. Det er ikke så ofte jeg løper 3000 meter, og da er det gøy å få en bra tid, fortalte Jakob til NRK etter målgang.

Så fikk det våge seg at den europeiske rekorden glapp med et lite halvsekund.

– Jeg er veldig nærme den, men jeg er under den «magiske» 7.30-grensa, så jeg er veldig, veldig godt fornøyd, smilte 19-åringen som fyller 20 om to dager.

Mens vi har sett mye dårlig løping av fartsholdere før i år, leverte irske Sean Tobin en prikkfri innsats, noe disse rundetidene viser:

59,16 – 60,23 – 59,80 – 60,31 – 59,83 – 60,42 – 56,71

Stewart McSweyn tok over føringa da haren gav seg og ble belønnet med australsk rekord og 7.28,02. I likhet med Jakob Ingebrigtsen har også McSweyn et stort register, og 25-åringen er god på både 1500, 3000 og 5000 m.

For Jacob Kiplimo ble det en jubelkveld. Han satte årsbeste i verden, ugandisk rekord og personlig rekord. Også han er bare 19 år og har med all sannsynlighet en stor løpekarriere foran seg.



3000 m menn

1 10 UGA KIPLIMO Jacob 7:26.64 WL DLR NR PB 7:43.73 2 12 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 7:27.05 NR PB 8:00.01 3 8 AUS McSWEYN Stewart 7:28.02 AR PB 7:34.79 4 11 ITA CRIPPA Yemaneberhan 7:38.27 NR PB 7:43.30 5 9 NED FOPPEN Mike 7:39.75 PB 7:52.21 6 13 BEL KIMELI Isaac 7:47.48 PB 7:57.77 7 6 AUS RAMSDEN Matthew 7:48.08 SB 7:45.68 8 5 ITA ZOGHLAMI Osama 7:48.63 PB 7:50.84 9 4 ITA RIVA Pietro 7:50.03 PB 8:04.77 7:54.90 10 7 AUS GREGSON Ryan 7:53.65 SB 7:42.19 11 2 ITA RAZINE Marouan 7:54.80 SB 7:54.58 DNF 1 ITA ABDIKADAR SHEIK ALI Mohad 8:09.09 DNF 3 ITA ARESE Pietro 8:28.76 DNF 14 IRL TOBIN Seán 7:59.76 7:59.64



Jakob Kiplimo da han ble juniorverdensmester i terrengløp i 2017. Nå er han blitt tre år eldre og enda bedre. (Foto: IAAF)