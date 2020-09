Ultraløpet som akkurat nå pågår i Hell utenfor Stjørdal heter naturlig nok «24 Hours In Hell». Her skal det løpes helt til det hele avsluttes kl. 18 i dag, 19. september.

Og det løpes fort, status nå lørdag morgen er at det er satt to nye rekorder, nemlig på 100 miles. Både Therese Falck og Jo Inge Norum har forbedret de norske bestenoteringene på distansen, med uoffisielle tider på 14:59:20 og 13:33:49. Jo Inge Norum har nå brutt løpet mens Therese Falck ligger an til å knuse sin egen rekord på 24 timers løping, som er på 237km.

Den norske rekorden på 100 miles for herrer er knapt to uker gammel, satt av Stian Andersen på Mors.

Anders Kjærevik er support og drinkmikser for Bjørn Tore Kronen Taranger, som har den norske rekorden på distansen. Han forteller at Bjørn Tore prøver å sikre seg inn under VM-kravet, som er 240 km. Og at rekorden er under angrep:

– Simen Holvik ligger an til å tangere den norske rekorden til Bjørn Tore. Men da må han holde 5:44 fart. Det tviler jeg på han klarer.

Du kan følge løpet på Live Stream eller Facebooksiden til Hell Ultraløpeklubb.