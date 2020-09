Denne reportasjen blir kraftig oppgradert søndag





Vi har vært bortskjemt med mange sterke norske resultater på 24-timers løp, men i de aller fleste tilfellene har det dreid seg om løp i mesterskap eller innendørs på Bislett. Fredag og lørdag var det et lite løp i Hell - "24 Hours in Hell" - som kom i fokus, og nok en gang var Therese Falk fra Romerike Ultraløperklubb den som imponerte mest. Se tidligere omtale: Rekordene faller i 24 Hours In Hell - oppdatert etter 19 timer

På den 1000,4 meter lange løypa rundt idrettsanlegget Øverlands Minde i Stjørdal startet 27 løpere fredag klokken 18 med mål om å løpe lengst mulig på 24 timer. De beste norske 24-timersløperene var invitert og deltok i løpet som hadde en begrensning på bare 30 deltagere, hvorav 27 stilte til start.

Det ble satt stor fart fra start av i både herre- og kvinneklassen. Søndag morgen rundet de raskeste løperne 100 miles (161 km) og vi fikk ny norsk bestenotering for både kvinner og menn. Jo Inge Norum fra arrangørklubben Hell Ultraløperklubb passerte på 13:33:49 mens Therese Falk passerte på 14:59:20. Norum fikk problemer med nyrene litt etter og måtte dessverre bryte løpet.



Men, det var mange andre som løp fort. I tilegg til Therese Falk løp debutantene (!) Marit Stuhaug fra Tambarskjelvar IL og Annete Velde Sande fra Romerike Ultraløperklubb veldig fort i kvinneklassen, og det samme gjorde Simen Holvik fra GTI Friidrett og Bjørn Tore Taranger fra BFG Bergen Løpeklubb.



Fantastisk rekord av Therese Falk

Therese Falk hadde selv den norske rekorden med 236,803 km. Den knuste hun i et utrolig jevnt og flott løp der hun lenge truet Simen Holvik om totalseieren, og endte opp med suverene 251,352 kilometer. Marit Stuhaug fulgte med 224,162 km og over kvalgrensen til EM/VM i 24-timersløp.



Simen Holvik holdt unna for Therese Falk som med en drøy time igjen var mindre enn en 1 km etter herrevinneren, og med en fin avslutning slo han persen sin fra i fjor med 114 meter - fra 253,140 km til 253,254 km. Det var lenge spenning om han også kunne klare norgesrekorden til Bjørn Tore Taranger på 257,606 km, men det holdt ikke helt. Taranger selv hadde mål om VM-krav (240 km) og klarte det med glans da han løp 246,620 km.



Vi må også nevne 65 år gamle Per Audun Heskestad fra FIL AKS-77 som satte aldersrekord med 195,580 kilometer. Han har pers på 236,964 satt som 58-åring i 2013, men slike resultater kan man ikke lenger forvente fra superveteranen.



Foreløpige og uoffisielle resulatter:



Therese Falk, 251,352 km (norsk rekord)

Marit Stuhaug, 224,162 km

Annette Sande, 215,252 km