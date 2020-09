Arrangøren Volda i Vinden IL fikk med seg sponsorer og inviterte til første utgave av Rotevatnet Halvmaraton.

God deltakelse

Det var 32 deltakere i he<rreklassen og 10 for kvinner.



På grunn av den pågående koronakrisen har alle større arrangement blitt avlyst i år, deriblant Birken og Oslo Maraton. Volda i Vinden IL arrangerte derfor halvmaraton rundt Rotevatnet som en liten erstatning for de avlyste arrangementene. Løypetraseen gikk rundt det flotte Rotevatnet i Volda på Sunnmøre.



Perfekte forhold for mosjonsløp

Med opplett, vindstille og passende temperatur, var det ikke noe å utsette på været og at det klaffet med finevær var både arrangør, deltakere og publikum godt fornøyd med.



Menn

Sjur Evebø Haug vant med den særs sterke tiden 1.14.40. Stian Nedrelid ble nummer to med tiden 1.21.23. Tredje mann i mål ble Bjørn Ole Vassbotn med tiden 1.23.00.

Kvinner

Ingvild Øye vant med tiden 1.32.49. Andreplass tok Anna Liv Leikanger Aasen med tiden 1.38.52. Ragnhild Paulsen ble tredje dame på tiden 1.50.05.



Flere bilder på facebooksiden til arrangmentet.



Alle resultater

Rotevatnet halvmaraton - 19. september 2020 Menn Plass Namn Alder Runde 1 Runde 2 Sluttid 1 Sjur Evebø Haug 27 31.46 53.31 1.14.40 2 Stian Nedrelid 42 34.17 58.08 1.21.23 3 Bjørn Ole Vassbotn 53 34.17 58.08 1.23.00 4 Kenneth Holsæker 39 35.41 1.00.23 1.24.39 5 Hallvard Bergmann 37 35.23 1.00.23 1.25.56 6 Are Bjørgum 31 36.38 1.02.02 1.27.05 7 Olav Gravdal 35 36.20 1.01.42 1.27.40 8 Frode Fuglehaug 43 36.32 1.02.04 1.28.03 9 Kai Are Skår 40 36.30 1.00.05 1.28.51 10 Tobias Helmersen 26 36.20 1.03.03 1.30.36 11 Martin Hauge-Nilsen 34 37.05 1.03.59 1.31.04 12 Svein Robert Heltne 45 40.01 1.07.12 1.33.19 13 Vidar Liaskar 30 38.21 1.06.16 1.34.50 14 Kjetil Haddal 43 40.20 1.08.38 1.36.28 15 Bent Ingebrigtsen 50 41.35 1.10.37 1.38.56 16 Simen Øksnes 21 40.00 1.09.02 1.39.46 17 Didrik Loose 22 41.17 1.10.55 1.40.50 18 Bjørn Brudevoll 40 40.45 1.10.39 1.40.58 19 Mads E Melbø 40 40.27 1.09.44 1.41.03 20 Frode Søholt 36 40.37 1.09.42 1.42.06 21 Fredrik Roth 22 41.30 1.11.13 1.45.02 22 Ludvig With 45 40.40 1.12.00 1.48.15 23 Idar Flo 51 45.08 1.18.39 1.52.29 24 Jonny Bjørneset 49 46.42 1.19.06 1.52.47 25 Ole Magne Rotevatn 35 47.57 1.21.44 1.53.53 26 Henrik Melhus 23 42.54 1.15.46 1.54.18 27 Arild Sæterås 52 47.46 1.21.40 1.55.23 28 Johann Roppen 53 46.19 1.20.10 1.56.18 29 Inge Asbjørn Haugen 67 50.55 1.27.05 2.03.38 30 Jan Erik Kvalheim 47 51.19 1.29.42 2.08.58 31 Per Arne Pedersen 67 51.25 1.29.27 2.09.43 32 Kjell M Fagerlund 71 55.01 1.34.32 2.14.23