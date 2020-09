Suverene jenter fra Nydalen

- Det gikk veldig bra. Jeg bommet bare litt på førsterunden. På sisterunden løp jeg veldig bra, og jeg safet også litt på de siste postene, sa Janne Tjørhom Aasheim om sitt løp på førsteetappe for Nydalens SK under dagens junior-NM stafett for damer. En skulle ikke tro at jenta som debuterer i drakten til Nydalens SK denne helgen safet noe særlig, for hun skaffet sitt lag en solid ledelse ut på andreetappe:

- Jeg visste ikke helt hvor stor luken var, men prøvde å ta vare på ledelsen ved å løpe litt sikkert. Men følte jeg hadde bra fart, forteller Oda Scheele – som forvaltet ledelsen på den andre etappen.

Dermed gikk ankerkvinne – Pia Young Vik – ut med en solid ledelse til forfølgerne på den sisteetappen: - Jeg prøver å innlede bra, for det er på de første postene man er mest stresset. Det lyktes. Men jeg fikk en bom på slutten. Da ble det litt puls, sa hun om sitt løp. Selv om Young Vik la igjen anslagsvis 2 minutter på den siste runden, var det ingen grunn til panikk.

Nydalens SK – med Janne Tjørhom Aasheim, Oda Scheele og Pia Young Vik – vant med mer enn 6 minutter til gode på NTNUI – med Hedda Raadal Bjørlo, Aurora Gjølsjø og Jenny Baklid. - Utrolig moro å lykkes på stafett, smilte ankerkvinne – Pia Young Vik.

Og andreetappeløper – Oda Scheele – vet mer enn de fleste om nettopp det. Gull forrige helg under senior-NM stafett og nytt gull i dag under junior-NM stafett – for sin klubb Nydalens SK: - Det føles bra. Det viser den bredden vi har av jenter i Nydalens SK nå, og at vi vinner NM-stafetter er bra både for klubben og jentemiljøet.

Det var nok også en «dytt i ryggen» for jentemiljøet til Oppsal Orientering at Ane Sofie Krogh, Amile Aamodt og Tina Kalleson løp klubben inn til bronsemedalje.

Freidigs gutter til topps i tett stafett

- Da jeg «fikk» nest siste post skjønte jeg at jeg kom til å ta det. For da hadde jeg såpass mange meter ned til Aslak (Heimdal) at det burde holde, sa Mats Eidsmo etter at han løp Freidig inn til seier under junior-NM stafett for herrer. For meterne Eidsmo tilrøvet seg mot slutten var nok, og ga ham – sammen med Simen Spets Storhov og Vegard Kittilsen gullet, med 14 sekunder ned til NTNUI – hvor Sigurd Paulsen Vie, Anders Vestøl og Aslak Heimdal løp. Et NTNUI som hadde initiativet i stafetten godt ut på sisteetappe:

- Jeg gikk ut cirka ett minutt bak, og hadde bestemt meg for å gjøre mitt eget løp. Men allerede inn i 2. post ser jeg Aslak (Heimdal). Og da jeg bommer på 3. post, ser jeg både Aslak (Heimdal) og Henrik (Fredriksen Aas) – som startet bak meg. Dermed var det tre lag – Freidig, NTNUI og Asker SK – samlet ved passering arena halvveis ut på sisteetappe:

- Jeg og Henrik (Fredriksen Aas) fikk noen meter på Aslak (Heimdal) ut fra passering, men bommet. Det bød NTNUI og Aslak Heimdal tilbake inn i kampen, mens Asker SK og Henrik Fredriksen Aas forsvant da det virkelig dro seg til:

- Det handlet bare om å komme seg fortest mulig til mål, beskriver Mats Eidsmo – som lyktes upåklagelig med det. Dermed kunne han feire klubbens andre NM-gull i stafett på en liten uke. Både Mats selv og Vegard Kittilsen var også på laget da klubben vant senior-NM stafett forrige søndag. I dag ble det også seier i junior-NM stafett, med Simen Spets Storhov som tredjemann:

- Det er en kjempebra følelse. Det hadde selvfølgelig vært enda bedre om jeg hadde gjort et godt løp. Men vi kan ikke annet enn å si oss fornøyd med resultatet, smiler ankermannen.

Og resultatene vider viser at NTNUI – med den nevnte trioen Sigurd Paulsen Vie, Anders Vestøl og Aslak Heimdal – ble nummer 2. Mens Asker SK, med Sander Arntzen, Sondre Ytterbø og Henrik Fredriksen Aas tok bronsen i denne spennende junior-NM stafetten som avsluttet NM-helgen i Bergen.

KIlde: Norsk orientering

Resultater

D17-20:

1) Nydalens SK 1, 1.26.08,

2) NTNUI 1, 1.32.17,

3) Oppsal Orientering 1, 1.33.28,

4) IL BUL-Tromsø 1, 1.33.54,

5) Lardal OL 1, 1.34.11,

6) Freidig 1, 1.41.19.

H17-20:

1) Freidig 1, 1.21.49,

2) NTNUI 1, 1.22.04,

3) Asker Skiklubb 1, 1.22.35,

4) Kristiansand OK 1, 1.22.45,

5) Fossum IF 1, 1.23.02,

6) Vang OL 1, 1.26.47.