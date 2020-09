Skiskyttergruppa i Lørenskog Skiklubb arrangerte lørdag 19. september Åmodtdammen Terrengløp. Det ble en fin dag, med løp for alle. Fra de yngste på 1 km til de som kjempet om nye løyperekorder på 5 og 10 km. Og løyperekorder ble det for både gutter, menn, jenter og kvinner på 5 kilometeren. Det var 112 deltagere inkludert 1 km for de yngste.

Åmodtdammen Terrengløp går fra Skihytta i Lørenskog, i et kupert terreng med krevende stier. I år fikk man både flott løpsvær i tillegg til at det er tørt og fint på stiene nå.

Vinneren av jenteklassen 5 km, Synne Lund Flaa, 5 km tok også gull og sølv i HL skiskyting i år, og hele den pallen i dag i var skiskytterjenter fra Lørenskog.





Pallen for kvinnenes 10 km med Elina Norebø, Hilde Dalen og Hege Glesåen Storløkken. (Arrangørfoto)





Synne Lund Flaa var rasket av jentene på 5 km. (Arrangørfoto)





Tobias Øwre Johnsen var raskeste gutteløper på 10 km. (Arrangørfoto)





Blide skiskytterjenter som løp fortest på 5 km. (Arrangørfoto)



De raskeste i Åmotdammen Terreng:

Kvinner/jenter 10 km (5 deltagere): 1 79 Hilde Dalen Mi6 Damer 1:02:07.00 2 73 Elina Norebø Rudsberghaugen Damer 1:08:59.00 3 66 Hege Glesåen Storløkken RASTA Damer 1:14:27.00 Menn/gutter 10 km (22 deltagere): 1 1 Glenn Røisgaard Aurskog - Høland FIL Menn 45:16.00 2 49 Håkon Helge Hjemly Sørum IL Menn 45:44.00 3 2 Truls Grøstad FJERDINGBY Menn 46:11.00 4 4 Øivind Christian Thuen Romerike Ultraløperklubb Menn 48:33.00 5 67 Knut Haugen Lørenskog CK Menn 53:06.00 Kvinner/Jenter 5 km (19 deltagere): 1 101 Synne Lund Flaa Lørenskog SK Skiskyting Jenter 27:12.00 2 111 Marie Lund Flaa Lørenskog SK Skiskyting Jenter 28:28.00 3 108 Anniken Kringler Lørenskog SK Skiskyting Jenter 31:03.00 4 133 Hannah Narbuvoll Hofosseter RASTA Jenter 32:27.00 5 125 Tuva Svensson LHK J05 Jenter 32:43.00 Menn/gutter 5 km (11 deltagere): 1 107 Erlend Luis Otterlei Østmarka OK Gutter 24:33.00 2 84 Gunnar Norebø RFK Menn 25:02.00 3 109 Vetle Schjønberg Thordarson Lørenskog Skiskyting Menn 28:23.00 4 102 Kristoffer Kolstadbråten LØVENSTAD Menn 30:53.00 5 104 Mathias Hauger Rælingen Skiklubb Gutter 31:21.00



