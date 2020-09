Årets ABIK-karusell ble en forkortet utgave med fem løp, noe deltagerne tross alt satte stor pris på i en sesong med mange avlyste løp ellers.

Tirsdag 15. september ble det femte og siste av årets løp arrangert fra Asakskogen i Leirsund med 107 deltagere hvorav 93 løp på tid. Alle hadde samme løype denne gangen.

Raskest i kvinneklassen ble "som vanlig" Karoline Næss fra Ull/Kisa IL. Hun løp inn tiln tiden 18:30 og var nesten 2 minutter foran Silje Christiansen fra Driv IL på 2. plass.

I herreklassen ble det klar seier til Even Oppegaard fra Aurskog-Høland FIL på 17:43, foran Arne Magnus Holter fra Ullensaker skiklubb på 2. plass med 18:34.





Even Oppegård var raskest av alle på Leirsund. (Foto: Tore Gløer Wiken)





Karoline Næss var klart raskest av kvinnene. (Foto: Tore Gløer Wiken)​





Løperne startet puljevis, her er en del raske veteraner. (Foto: Tore Gløer Wiken)





Fra et av kvinnefeltene, og tommel opp fra Jorun også her. (Foto: Tore Gløer Wiken)​





Når det er flott vær er det kjekt å sette seg ned og prate litt etter løpet. (Foto: Tore Gløer Wiken)​





Praten går etter løpet, en viktiog del av konkurransen. (Foto: Tore Gløer Wiken)



De raskeste på Leirsund:

Kvinner (38 deltagere, 33 på tid): 1 1176 Karoline Næss ULL/KISA IL K25-29 18:30 2 1223 Silje Christiansen DRIV IL K lang løype 20:24 3 1192 Tone Fløttum FET FRIIDRETTSKLUBB K lang løype 21:32 4 859 Ellen Anita Holterhagen LKBIL K lang løype 22:09 5 1181 Liv Kooyman ROMERIKE RUNNERS TEAM K55-59 24:11 6 866 Jorun S. Kildahl ROMERIKE RUNNERS TEAM K55-59 24:19 7 1212 Trude Kattem SKEDSMO VGS K60-64 24:21 8 112 Trine Seeberg SINTEF K45-49 24:24 9 872 Merethe Andersen NOTEAM K50-54 24:32 10 1204 Veronica Skaret LILLOMARKA SKI K lang løype 24:33 Menn (69 deltagere, 60 på tid): 1 1227 Even Oppegaard AURSKOG-HØLAND FIL M25-29 17:43 2 145 Arne Magnus Holter ULLENSAKER SKIKLUBB M16-19 18:34 3 113 Håvard Holmedal NOTEAM M45-49 18:44 4 901 Lars Stokkebryn Jensen NOTEAM M25-29 18:45 5 903 Rune Sandin Sandnes NOTEAM M45-49 19:00 6 205 Sigurd Sporild Breievne NOTEAM M16-19 19:08 7 898 David Saxegaard NRA IKS M55-59 20:33 8 115 Halvor Haukeli NOTEAM M35-39 20:34 9 857 Asgeir Lium ICOPAL BIL M45-49 20:38 10 865 Jarle Pettersen RAMIRENT M60-64 20:49

ALLE RESULTATER (EQ-Timing)