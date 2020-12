Langtrampen i Nannestad består vanligvis av fire årlige løp, men i år ble det to - og det andre løpet ble arrangert torsdag 17. september.

Det var toptalt 85 deltagere, hvorav 21 løp 5 km i karusellen for de "voksne" der Trond Erik Taugland fra Bjerke IL var raskest med 21:17. På 2. plass totalt og best i kvinneklassen kom 16 år gamle Dorthe Marie Enebakk på 23:16.

- Som arrangør ser jeg at flere løpsarrangementer blir avlyst grunnet covid-19 situasjonen. Jeg er derfor veldig stolt over at vi har klart gjennomføringen av disse to aktivitetene i år, sier løpsleder for Langtrampen, Odd Blakkisrud.

- Jeg må jo være ærlig å si at vi hadde håpet på flere deltakere, men forstår at mange er litt redde for smitte. Vi får håpe på mange mange flere til neste år, sier Blakkisrud som er glad for fått fantastisk god hjelp fra Bjerke IL Ski til gjennomføringen i år.

Dette andre løpet ble (som det første) gjennomført i solskinn, og premieutdeling for årets karusell skjedde etter løpet. Tradisjonen med håndmalte porselensplaketter er nå over. I 40 år (!) har kunstneren Toril Blakkisrud malt flere tusen plaketter, men i år er det byttet med treplaketter til de voksne. Barna får medaljer.

Langtrampen har fortsatt 3 deltakere som har gjennomført alle 41 årene; Jostein Brodshaug, Per Engh og Egil Bjerke (se bildet i tioppen). Disse fikk en spesiell oppmerksomhet.



Vinner av Preståsrunden,Trond Erik Taugland, etter målgang. (Foto: Toril Blakkisrud)





11 år gamle løpstalentet Iver Løvgaard Faksvåg - denne gangen raskeste løper på 2 km - viser stolt fram sin Langtrampenplakett. (Foto: Toril Blakkisrud)





En stolt Emil Bjerkli Stokstad (0-4 år - 400 meter) har mottatt medalje, iskrem og banan etter målgang. (Foto: Toril Blakkisrud)