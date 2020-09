Kondistreninga Kongsberg har blitt etablert

– Vi vil ha trening en gang i uka, på tirsdager klokka 18. Vi legger opp til rolig løpetur på rundt 10 kilometer, sier Cathrine Haraldsen som er en av trenerne på Kondistreninga Kongsberg. Med seg har hun sin mann, Espen Haraldsen, og Kjersti Pleym.

– Treningene er åpne for alle, både de som er erfarne og de som er helt ferske på det med løping. Vi er tre trenere og skal klare å ta oss av alle, forsikrer Cathrine.

Kondistreninga Kongsberg har egen Facebookgruppe hvor både lederne og medlemmer kan publisere innhold. Her kan også medlemmene invitere til løpeturer og treninger utenom de oppsatte treningstidene dersom de ønsker noen å løpe sammen med en dag det ikke er trening. Her kan de også publisere spørsmål om trening og skader om det er noe de lurer på.

Kondis har nå 14 treningsgrupper fordelt fra Risør i sør til Trondheim i nord, og vi ønsker oss stadig flere. Dersom du har lyst til å prøve å få igang en treningsgruppe i ditt område, kan vi i Kondis gjerne hjelpe deg å komme igang. Vi etablerer da en egen Facebookgruppe for treningsgruppa di, og inviterer andre Kondismedlemmer i området til å være med. Vi vil også oppfordre dem til å ta med venner og bekjente som kan ha interesse for å være med i en slik gruppe. Kondistreninga skal være åpne for alle – både medlemmer og ikke-medlemmer.