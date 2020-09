August Lilleaas Sætre i fint driv i de elverumske skoger i høst-hinderløpet 2018.

Forest Run er et hinderløp som passer for alle uansett treningsbakgrunn! Det er mange utfordringer underveis, men det er ingen tvang å måtte gjennomføre alle hindringene. Løypa går gjennom skog, vann, myr, på grusvei og i gress. Du kan velge å delta på individuelt eller på lag med to andre deltakere i en 5 km lang løype. Parkering og garderober er på gamle Melåsberget skole.



Vilde Aaseth med eminent teknikk i et tauhinder i den militære hinderløypa på Terningmoen i 2018.

Første start går kl. 10 med 3 minutter mellom hver pulje. Pga. Covid-19 må alle deltagere registrere kontaktinfo på seg selv og den de evt. må ha med seg. I år ønskes det ikke publikum da det maks. kan være 200 mennesker på arrangementet, iberegnet funksjonærer. Det blir en enklere form for tidtakning ved bruk av treningsappen Strava.

Hinderløp er gøy!

