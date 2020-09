Baneløp med harer er vel noe som vi forbinder med elitestevner som skal få deltagerne til å kunne ta mesterskapskrav, men på Rema 1000 Osterøytrearen var det satt opp harer i alle de syv heatene, og her var alle slags løpere på alle nivåer fra hele bygden. Rundt 100 små og store, både mosjonister og mer elitepregede løpere stilte på startstreken for å løpe 3000 meter, mens i barneløpet var distansen 1000 meter.

Og på Osterøy har idrettslaget fått gjort et stort løft med oppgradering av friidrettsanlegget på kommunesenteret Lonevåg og det står i disse dager frem i nyrehabilitert prakt. 2,6 millioner er brukt til å få anlegget opp i tipp, topp stand. Her har en velvillig Trond Mohn vært en sentral bidragsyter, som på mange andre idrettsprosjekter i landsdelen.

De lokale idrettslagene, her har de både Osterøy IL og Mjøsdalen IL, har entusiaster og ressurspersoner som gir god drivkraft i arbeidet med å få frem idrettsglede i hele bygden. En av dem er Bjarte Vik, mannen som arrangerer sitt eget eliteløp hver høst, og som er sentral i Osterøytrear´n, et 3 km løp på banen med det nye dekket. Løpet ble arrangert to ganger i fjor, og i år skulle det vært arrangert i mai, men ble avlyst. Men nå fikk man altså arrangert det i september.

Deltakerne virket å være godt fornøyd med å kunne løpe med hare, dette er slett ikke så dumt for vanlige mosjonister. Det kan hjelpe på et problem som mange kan oppleve i løp, nemlig å åpne altfor optimistisk, og så få kjenne på de stive beina gjennom slutten av løpet.

Stevnet startet med barneløp på 1000 meter, deretter var det 7 heat med hver sin estimerte fart. Det gjaldt da å sette seg opp i rett felt med en fart man kunne holde, samtidig som man utfordret seg selv. Det var flere harer i hvert heat, der det gjerne var ulik fart for hver hare. Det siste feltet var det raskeste, og der hadde Trygve Feidje Mjelde tatt oppgaven med å løpe med en fart på 3 minutter på kilometeren, noe han klarte fint, og klokket inn på 8:41. Den raskeste kvinne ble Mirjam Mjelde, på 11:46. Men dette var først og fremst et løp der alle kjempet mest med seg selv om å få en best tid og en god opplevelse.

Men det ble også en kretsaldersrekord, Eilif Villanger fra Ask satte ny kretsrekord i 70-årsklassen, med tiden 11:48 forbedret han den gamle rekorden til Osterøyløperen John Arne Bernes med 14 sekunder.

Vi må her også nevne 14 år gamle Dagfinn Gjerstad som løp inn på 9:41, som er en tid helt i toppen av kretsaldersstatistikken. Også Sondre Brattabø med 9:38 i 15-årsklassen er et godt resultat.



Starten går i ett av heatene.



Jan Roar Solberg i tet har jobben med å komme inn på 11 minutter.



Bjarte Vik er en av ildsjelene som lager gode løpsopplevelser for folk på Osterøy, blant annet med Rema 1000 Osterøytrearen.



Den sterke Ask-løperen Eilif Villanger setter her ny kretsaldersrekord på 3000 meter for klasse 70 år.



Osterøy Stadion fremstår nå i ypperlig stand, blant annet med et helt nytt dekke.

Sølvi Mari Revheim og Marit Brakvatne Mjelde deltok begge på det nye dekket på Osterøy Stadion. Sølvi kan fortelle at hun sprang løpet i fjor, men at hun aldri har sprunget med hare før. Også Marit likte opplegget:

– Det er veldig gøy.

– Løper du fortere med hare foran deg?

– Ja, man klarer å holde farten jevnt. Men nå sprang jeg forbi min hare og hengte meg på haren framfor meg.

Og begge er samstemte om løpet:

– Arrangementet er veldig kjekt, her er folk fra heile øyna.

(øyna er Osterøy).



Marit Brakvatne Mjelde i fint driv.

Mari Tysse-Røsland deltar i barneløpet på 1000 meter.



Det var Osterøy IL som arrangerte.



Banedekket holder en internasjonal standard, men bjellen som markerte sisterunden virket å være mer lokal. Men sauene har vel kommet ned fra fjellet nå og trenger den ikke.



Tone Hetlevik



Gisle Raknes er hare, Eivind Solberg følger på.



Både banedekke og gressdekke er nytt på Osterøy Stadion.



Inge Magnar Hauståker holder farten i front.



Jonas Myking.



Christer Aastvedt





Victoria Mjelde Hanstveit.



I helgen deltok Markus Loftås i NM Friidrett i Bergen, men her får han en lettere reise med å være hare for en gjeng som skal inn på rundt 20 minutter på 3000 meter.



Marielle Kallekleiv



Det kom etter hvert litt publikum også.







14 år gamle Dagfinn Gjerstad løp inn på 9:41, som er en tid helt i toppen av kretsaldersstatistikken.



Trygve Feidje Mjelde var haren med det skarpeste oppdraget: 9 minutter skulle han bruke på 3000 meter, det klarte han fint men det var ingen andre som holdt den farten helt inn til mål.



Arild Fotland bor i bygden men var i dag kun tilskuer. Idretten hans er dessuten kappgang, for et år siden tok han tre medaljer i kappgang i veteran-EM.



Rema 1000 sponset gratis pølser til deltagerne, lokalproduserte pølser fra "Den hemmelege pølsefabrikken".