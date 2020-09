Kondistreninga Harestua arrangerte Kondisløpet lokalt i helga

– Det var overskyet, rundt 13 grader og vindstille, altså et perfekt løpsvær. Dette er første gang at det arrangeres gateløp på Harestua, og vi var svært spente på avviklingen av løpet forteller Anne og Kjetil Woldmo og Jørgen Nordahl som utgjorde arrangørstaben under Kondisløpet.



Matstasjonen: Det var enkel servering på matstasjonen arrangørene hadde rigget opp i bagasjerommet på en stasjonsvogn. Her er det Jørgen Nordahl som tar en siste sjekk på at alt er i orden. (Foto: Anne Woldmo)

Det var mye å ordne i forkant med en relativt bratt læringskurve, og mye moro underveis i prosessen.

– Jørgen Nordahls datter, Lill-Marie Nordahl, designet og laget flotte løpsskilt. Videre ble løypen kontrollmålt av Vidar Dvergedal, forteller Anne.

Løpet startet presis kl 12.00 på Stryken. Med tre spente løpere på startstreken ble det like mange detakere som funksjonærer under løpet.

– Det var flere påmeldte som måtte melde avbud. Det var synd, men vi som var til stede hadde det bra. Humøret var upåklagelig og topp motivasjon for å endelig kunne stille til et fysisk løp med andre. Deltakerne i en fin troika, men vanvittig jevnt og i godt tempo. De lå lenge i samme klynge, og ved vending etter 5 km var det meget jevnt. Lise Wirstad Dynna ledet an, Åge Lindahl og Katinka Yri kom tett etter, forteller Anne.



Vending: Lise Wirstad Dynna leder an ved vending etter 5 km, Åge Lindahl og Katinka Yri følger tett etter. (Foto: Anne Woldmo)

Det var hurrarop og oppmuntring underveis fra løypevaktene Jørgen Nordahl og Kjetil Woldmo, samt løpsarrangør/løypevakt/tidtaker Anne Woldmo.

– Etter omtrent 7-8 km ble det litt mer avstand mellom løperne, og på målstreken kom først Katinka Yri (K35-39) som ble klokket inn på 50 minutter og 22 sekunder på Strava - dette var personlig rekord og hele Kondistreninga Harestua gratulerer med pers! Deretter kom Lise Wirstad Dynna (K50-54) inn på sterke 51.16 på Strava, og så kom Åge Lindahl (M65-69) inn på sterke 53.26 (han er ikke på Strava, men vi tok tiden så det ble tidsmåling på alle uansett om de var på Strava eller ei., forteller Anne

Etter løpet var det enkel servering, masse hyggelig prat, og premieutdeling.



Vinnerne: Med tre deltakere ble det flotte premier til alle under Kondistreninga Harestua sitt Kondisløp på Harestua. Her f.v.: Lise Wirstad Dynna, Katinka Yri og Åge Lindahl. (Foto: Anne Woldmo)

Alle løperne var enige om at dette var en utrolig flott løype, og et flott arrangment - og deretter var alle enige om at dette heretter er en årlig tradisjon på Harestua.

Ansvarlig løpsarrangør Anne Woldmo forteller at det var egentlig fint å ha et lite antall deltakere i år.

– Dette var på en måte en generalprøve og læringsprosess til neste år. Jørgen, Kjetil og jeg lærte masse både i prosessen i forkant og under selve løpet i dag. Jeg vil benytte anledningen til å takke og berømme deltakerne for en fantastisk innsats og et - som alltid - upåklagelig humør, sier hun og legger til:

– Til neste år ønsker vi oss flere deltakere og flere som heier langs løypa, og da vil vi gå bredere ut med informasjon og mediedekning i forkant etter denne vellykkede generalprøven i år. Men da trenger vi også flere frivillige.



Arrangørstaben: Arrangørkomiteen under Kondisløpet på Harestua f.v. Jørgen Nordahl, Kjetil og Anne Woldmo.