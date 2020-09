Schjongs5er’n ble i år arrangert under strenge smittevernregler med maks 200 deltakere, som ble fordelt over 8 startpuljer med 25 deltakere seedet i hver pulje. Arrangementet gikk bra og løperne var veldig fornøyde, og mange kunne tenke seg samme startordning når løpet går som normalt.



I herreklassen ble det løpt ekstra fort i år. Bare to dager etter at han ble nr. 4 i senior-NM på 5000 m bane, med 14.04,46, leverte Magnus Tuv Myhre, Brandbu FIK, atter et løp på høyt nasjonalt nivå da han løp Schjongs5er’n på 14.29. Dermed slo han den gamle løyperekorden til Håkon Stavik, som ble nr. 8 i junior-EM i fjor, med 40 sekunder i det 5 km lange terreng/gateløp. Ingen løpere i distriktet har løpt fortere på et 5-km terreng/gateløp noensinne.



På andreplass kom Even Bentzen Løvås fra Halden IL med tiden 15.54, mens Mads Orø Olsen fra Team Orø Olsen kom på 3. plass med 15.58.



I dameklassen var det ungdommene som tok seg av de to første plassene. Vinner av dameklassen ble, Selma Hollås Hamborg, fra Ringerike FIK, på tiden 19.08. Nummer to ble Hanne Jensen fra IL Holeværingen med 19.38. Begge jentene løper i klasse 14-15 år. Tredjeplassen gikk til Hanne Øien, Bilia, med tiden 19.59.



Det var mange deltakere som satte personlige rekorder og det var gøy å se gleden dette skapte. Den nye selfieveggen ble et populært fotoobjekt for å forevige dagens innsats.



PL. NAVN LAG KLASSE NETTOTID BRUTTOTID 1 Selma Hollås Hamborg Ringerike friidrettsklubb K 14-15 19:11 19:09 2 Hanna Jensen IL Holeværingen K 14-15 19:41 19:38 3 Hanne Øien Bilia K 50-54 20:02 19:59 4 Tonje Celine Schjelderup K 23-34 20:02 20:02 5 Johanna Hval Ringkollen skiklubb K 14-15 20:12 20:10 6 Diana Strømmen K 45-49 20:20 20:17 7 Emma Marie Sørgård Bilia K 13 20:22 20:19 8 Maren Dalby Bårnås Ringerike Friidrettsklubb K 16-17 20:35 20:35 9 Silje Skogstad Lysaker K 23-34 21:43 21:40 10 Kristin BK Sand MFIK K 40-44 22:43 22:43



Premiepallen for kvinner. Selma Hollås Hamborg (midten) vant foran Hanne Jensen (til venstre) og Hanne Øien (til høyre).





Premiepallen for menn. Magnus Tuv Myhre (midten) vant foran Even Bentzen Løvås (til venstre) og Mads Orø Olsen (til høyre).





To dager etter at han ble nummer 4 på 5000 m i NM, satte Magnus Tuv Myhre, Brandbu FIK ny løyperekord i Schjongs5er’n.





Selma Hollås Hamborg, fra Ringerike FIK, vany dameklassen og klokker her seg selv i mål. Vinnertiden hennes ble 19.08.





2. plassen i herreklassen ble Even Bentzen Løvås, Halden IL, mens vi i bakgrunnen skimter Mads Orø Olsen som ble nummer tre.



