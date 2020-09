En regntung skog møtte 171 løpere, som stilte til start i sesongens 2. løp i Harry Lagerts nattcup fra Låkeberget i Maridalen. Kveldens løper var variert med stifylte områder, noe tynningshogst og krevende skråli. Løpelengdene varierte fra 3,8 km for de tre lengste til 3,4 km for lokal og 1,9 km for rekruttene.

Nydalens Alan Cherry vant Legendar-klassen og brukte kun 26,14 minpå den 3,8 km lange løypen. Han var da 14 sek raskere enn Jon Aukrust Osmoen, Nydalen og 34 sek foran Eirik Kamstrup Hovind, Nydalen.

I Kari-klassen ble det en overlegen seier tll Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, med tiden 34.43 min. Da var hun hele 8,09 min foran neste løper, Kari-Ann Ånensen, Oppsal. Her ble det 3. plass til Solveig Blandkjenn, Tyrving.

Ola-klassen ble vunnet av Øystein Pettersen, Nydalens SK, med tiden 29.03 min.

Lokal-klasse ble vunnet av Einar Lunøe, Nydalens SK, som brukte 30.19 min på sine 3,4 km.

Kveldens raskeste rekrutt var Sondre Hafskjold, Nydalens SK, han brukte 19.23 min på den 1,9 km lange løypen.

Neste løp arrangeres onsdag 30. september fra Huk på Bygdøy og er tradisjonen tro et bonusløp i høstferien.

Harry Lagerts Nattcup

Resultater

A - Legendar, 3 800 m:

1) Alan Cherry, Nydalens SK, 26.14,

2) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 26.28,

3) Eirik Kamstrup Hovind, Nydalens SK, 26.48,

4) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 28.11,

5) Torgeir Nørbech, Tyrving IL, 28.30,

6) Vegard Blomseth Johnsen, Nydalens SK, 29.59.

K - Kari, 3 800 m:

1) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 34.43,

2) Kari-Ann Ånensen, Oppsal Orientering, 42.52,

3) Solveig Blandkjenn, Tyrving IL, 44.48,

4) Maria Jonsson, Nydalens SK, 45.17,

5) Rannveig Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 45.57,

6) Ida Marie Flågen, Heming Orientering, 46.57.

B - Ola, 3 800 m:

1) Øystein Pettersen, Nydalens SK, 29.03,

2) Dag Aalvik, Nydalens SK, 32.14,

3) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 32.37,

4) Jarl Magnus Berge, IL Koll, 34.49,

5) Sveinung Syversen, Oppsal Orientering, 35.17,

6) Lars-Christian Unger, Nydalens SK, 36.40.

C - Lokal, 3 400 m:

1) Einar Lunøe, Nydalens SK, 30.19,

2) Björn Mo Östgren, IL GeoForm, 30.22,

3) Erik Paulsrud, IL Koll, 32.11,

4) Bengt Niklasson, Nydalens SK, 32.32,

5) Øystein Holo, Fossum IF, 32.46,

6) Arne Dybdahl, Lillomarka OL, 33.55.

R - Rekrutt, 1 900 m:

1) Sondre Hafskjold, Nydalens SK, 19.23,

2) Synne Nordby Hvenekilde, Oppsal Orientering, 19.33,

3) Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK, 23.17,

4) Synne Syversen Gihle, Oppsal Orientering, 23.41,

5) Otto Schjølberg-Henriksen, Nydalens SK, 24.24,

6) Lars Landmark, Elitebloggen, 27.54.