Løpet ble arrangert av Østmarka OK i et samarbeid med Salomon og det nye innendørs snøanlegget SNØ i Lørenskog - hvor også start og mål fant sted.



Løpet var 5 km langt og gikk på fine stier opp på Gjelleråsen, hvor man også fikk utsikt over Oslo. For de som syntes 5 km var litt langt, var det også lagt til rette for en løype på 2 km. Der løp man også på tid, men uten rangering.



Totalt var det 77 (55 menn og 22 kvinner) som fullførte den 5 km lange løypa, mens det var 33 som løp 2 km.



Herreklassen ble vunnet av Magnus Sedeniussen, Gjelleråsen IF Ski på 18:43. På de to neste plassene fulgte Morten Hansen, Lørenskog Friidrettslag og Thomas Andersen, Fjellhamar. Disse løp på henholdsvis 19.13 og 19.56.



I kvinneklassen ble det suveren seier til Ada Hagli Lorentzen, Gjelleråsen Ski. Hun løper i aldersklassen 12-13 år og vant på 21.50. Linn Beate Petersen Onsrud fra Oslo kom på 2. plass med 25.56, mens 3. plassen gikk til Vibeke Wold, Hagan på 26.51.



– Vi er veldig fornøyd med responsen og hvordan løpet har blitt mottatt. Det er alltid litt spenning rundt lansering av et nytt løp, men alt gikk over all forventning, uttalte Terje Linløkken i arrangørklubben Østmarka OK etter arrangementet.



– Tilbakemeldingen fra løperne på løypene var gode, og det er viktig for oss. Forholdene var nær optimale med tørre fine stier i Gjelleråsen marka. Vinnertidene var imponerende både hos herrene og damene. Dette er løyperekorder som skal bli utfordrende å slå! Sammen med Salomon og SNØ gleder vi oss allerede til neste års løp, forhåpentligvis uten korona smittvern restriksjoner, tilføyde Linløkken.



De 10 beste totalt i kvinneklassen

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Ada Hagli Lorentzen Gjelleråsen Ski K12-13 21:50.0 2 Linn Beate Petersen Onsrud OSLO K23-34 25:56.0 3 Vibeke Wold HAGAN K45-49 26:51.0 4 Malin Vada Gjelleråsen Ski K12-13 27:02.0 5 Kari Martin LØRENSKOG K40-44 28:05.0 6 Berit Seljelid FJELLHAMAR K45-49 28:14.0 7 Margrethe Kallestad Rasmussen Romerike Ultaløperklubb K23-34 29:08.0 8 Martine Arntzen Haug Østmarka OK K14-15 29:54.0 9 Madeleine Lundeberg SLEPENDEN K40-44 30:24.0 10 Helena Markussen STRØMMEN K12-13 31:12.0



De 10 beste totalt i herreklassen

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Magnus Sedeniussen Gjelleråsen IF Ski M18-19 18:43.0 2 Morten Hansen Lørenskog Friidrettslag M23-34 19:13.0 3 Thomas Andersen FJELLHAMAR M45-49 19:56.0 4 Morten Grøan Hsil M45-49 20:14.0 5 Torbjørn Grønningen LØRENSKOG M23-34 22:07.0 6 Jonas Veka Tretli Team Lillebo M23-34 22:15.0 7 Øyvind Telle Sport 1 snø M35-39 22:46.0 8 Erlend Luis Otterlei Østmarka ok M14-15 22:56.0 9 Frode Braaten SKEDSMOKORSET M40-44 23:20.0 9 Anders Slydal Leithe Elektro AS M23-34 23:20.0



Vinnere i herreklassen. Magnus Sedeniussen (til venstre) vant foran Morten Hansen.





Ada Hagli Lorentzen, som løper i 12-13-årsklassen, ble også totalvinner i kvinneklassen. Hun løp den 5 km lange løypa på 21.50.



De tre beste i kvinneklassen. Ada Hagli Lorentzen (midten) vant foran Linn Beate Petersen Onsrud (til venstre) og Vibeke Wold (høyre).



