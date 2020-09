Skansemyren Banekarusell har vært et tilbud Varegg har hatt til løpere som ønsker å teste formen på baneløp. De har arrangert en serie med enkle stevner gjennom den lyse årstiden, i alt 6 stevner har vært avviklet siden mai. På det siste stevnet den 24. september var det ikke lenger så mye lys i årstiden, høstregnet og mørket hadde ankommet, og arrangementet var også fremskyndet, det skulle opprinnelig vært arrangert i oktober.

Det har vært god variasjon i distansene som har vært løpt i denne karusellen. Fra 600 meter som den korteste og oppover til 800, 1000, 1500, mile, 3000, 5000 og nå sist altså 10000 meter. Tanken er å la alle løpere få prøve seg på baneløp, også de som vanligvis kun deltar på gate- eller terrengløp, og det skal være lav terskel. Og opplegget har også vært koronavennlig, det har gått greit innenfor føringene med et tak på antall i hvert heat, i motsetning til de større arrangementene som har måtte avlyse i år.

Johs. Gjesdal i Varegg understreker at det skal være enkelt å være med på Skansemyren Banekarusell, her er poenget å få med løpere som ikke ønsker å stille opp i de terminfestede banestevnene med skarp konkurranse fra den nasjonale eliten.

– Kanskje løperne da kan oppdage at de klarer dette bedre enn de trodde og får litt mer selvtillit med løpingen sin.

Han bekrefter at de har sett på banestevnene som har vært arrangert på Osterøy, der løpere på alle nivåer får prøve seg på baneløp.

– Ja, vi har kanskje vært litt inspirert av Bjarte Vik i Osterøy IL.

Og i likhet med på Osterøy så har Skansemyren fått et nytt banedekke, det vil si nesten nytt, det nye dekket kom for to år siden og erstattet grusbanen som var der tidligere. Etter dette har Skansemyren vært en fullblods løpebane med gode forhold, så tanken om en banekarusell var nok naturlig.

På 10.000 meter i det siste stevnet ble det løpt to heat, der de antatt sterkeste løperne var plassert i det første heatet. Det var i alt 34 som fullførte, to av disse var kvinner, Anja Kleiven Sætre og Anita Blomholm Kvamme, som begge gjorde gode løp.

Blant herrene var det Ole Garmannsund som hadde den beste tiden, han kom inn på 32:39. Nikolas Jon Aarland kom inn på 33:48. Det var 5 løpere under 35 minutter.

Det var lett regn gjennom hele løpet og høstmørket hadde definitivt kommet. Lysanlegget var her ikke helt på nivå med Fana Stadion, men det var helst et problem for fotografen.

Varegg leverer som vanlig god statistikk for alle løpene.









Johs. Gjesdal gir de siste instrukser til deltakerne før start.

Resultatliste Kvinner Return

Plass Navn Klubb Tid 1 Kleiven Sætre,Anja Uten Klubb 41:08,0 + 00:00,0 2 Blomholm Kvamme,Anita Varegg 42:52,6 + 01:44,6

Resultatliste Menn Return

Pl. Navn Klubb Tid 1 Garmannslund,Ole Bfg Bergen Løpeklubb 32:39,1 + 00:00,0 2 Aarland,Nikolas Jon Øl Og Kondis 33:48,7 + 01:09,6 3 Angermund,Henrik Varegg 34:33,5 + 01:54,4 4 Aasen,Andre Bfg Bergen Løpeklubb 34:45,1 + 02:06,0 5 Instanes,Daniel Varegg Fleridrett 34:49,3 + 02:10,2 6 Askeland,Tor Johan Nedreberg Varegg 35:24,1 + 02:45,0 7 Andresen,Trygve Varegg Fleridrett 35:42,1 + 03:03,0 8 Andresen,Eirik Emil Uten Klubb 36:33,6 + 03:54,5 9 Fludal,Alexander Ø. Varegg 36:41,8 + 04:02,7 10 Nilsen,Ørjan Varegg 36:51,9 + 04:12,8 11 Mjåtveit,Anders Uten Klubb 36:52,5 + 04:13,4 12 Kalchev,Angel Varegg - Fjellgeitene 37:10,8 + 04:31,7 13 Stensland,Knut Sotra Sportsklubb 37:13,7 + 04:34,6 14 Olaussen,Stein Henrik Varegg 37:16,2 + 04:37,1 15 Seliussen,Morten Gneist 37:32,9 + 04:53,8 16 Haugen,Kristian Il Bjørn 37:48,7 + 05:09,6 17 Aunebakk,Magne Varegg 37:50,3 + 05:11,2 18 Haugland,Bjarte Varegg 37:58,1 + 05:19,0 19 Kallager,Magnus Framo Bil 38:09,5 + 05:30,4 20 Slettemark,Snorre Uten Klubb 38:15,3 + 05:36,2 21 Vange,Kristian Baune 38:44,4 + 06:05,3 22 Brekk,Sigurd Rød Åsane Ck 38:46,5 + 06:07,4 23 Machul,Przemek Edru Polakker 38:52,4 + 06:13,3 24 Flaageng,Øyvind O. Bergen Triathlon Club / Equinor 39:21,3 + 06:42,2 25 Langerud,Thomas Uten Klubb 39:56,1 + 07:17,0 26 Njaastad,Gisle Uten Klubb 39:59,0 + 07:19,9 27 Eriksen,Arne Uten Klubb 40:46,1 + 08:07,0 28 Johannessen,Joakim Eidsvåg 41:48,8 + 09:09,7 29 Vindenes,Rune Elitemosjonistane 42:01,8 + 09:22,7 30 Soldal,Jostein Uten Klubb 42:36,7 + 09:57,6 31 Svendsen,Tom Btc 43:09,9 + 10:30,8 NC Fjeldberg,Jørgen Søtt + Salt







Skansemyren fikk et skikkelig løft da det ble lagt nytt dekke i 2018.



I baneløp må man ha klokke for å ringe for siste runde.



Nikolas Jon Aarland gjør et godt og raskt løp, her foran Henrik Angermund som holder ryggen i første del av løpet.



Her er Trygve Andresen i front for denne gjengen.







Høstvær over Skansemyren og Nikolas Jon Aarland og Henrik Angermund.







Starten for heat nummer to.







Anja Kleiven Sætre blir beste kvinne.



Wenche Gjesdal holder styr på løperne.