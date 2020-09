- Jeg åpnet litt rolig, og kom bra inn på kartet. Etter hvert følte jeg også at jeg kunne øke farten. Totalt er jeg godt fornøyd med løpet, sa Andrine Benjaminsen etter å ha løpt inn til suverent NM-gull på sprint i Haugesund i dag.

- Jeg har satset litt sprint i år, men da det ikke ble noe sprint-VM i sommer la jeg det litt bort, fortsatte løperen fra Lillomarka OL.

Hun fant seg i hvert fall komfortabel på sprintkartet i gatenettet i Haugesund denne siste ettermiddagen i september, og etter et meget godt løp var hun drøye minuttet foran Ingeborg Eide. Gullvinneren på denne NM-distansen fra i fjor, tok dermed sølv i år. For Benjaminsen var det høstens 3 individuelle NM-gull. Bronsen i dag gikk til veteranen Marianne Andersen.

I herreklassen var det fjorårets bronsemedaljør, Henry McNulty, som tok steget opp på toppen av pallen:

- Det var komplekst i starten, men jeg følte jeg løste det bra. Og etterhvert ble det noen lengre strekk hvor jeg fikk bra ro i orienteringen, fortalte han om sin ferd gjennom løypen.

- Men på langstrekkene hadde jeg hele tiden en følelse av at jeg burde løpt fortere.



Det var uansett ingen som var kjappere enn ham i dag.

- Jeg er godt fornøyd, med seieren. Og i morgen venter nytt NM sprint. Da i knockout formatet:

- Jeg får satse på ny seier, sier dagens mann. Han er fra Australia, men har bodd i Norge de tre siste årene. To av dem i Trondheim, og det siste i Oslo.

Denne helgen er hans første besøk i Haugesund - og så langt har det gitt betalt i et NM - gull. Han sikret seg det foran Håkon Jarvis Westergård og Håvard Sandstad Eidsmo.



I morgen venter – som nevnt - knockout sprint, før helgen avsluttes med sprintstafett på søndag.

KIlde: Norsk orientering

Resultater

D 21-, 3 570 m:

1) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 14.54,

2) Ingeborg Eide, Byåsen IL, 15.59,

3) Marianne Andersen, Fredrikstad SK, 16.04,

4) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 16.18,

5) Ingrid Lundanes, NTNUI, 16.25,

6) Ane Dyrkorn, NTNUI, 16.30.



H 21-, 4 300 m:

1) Henry McNulty, Bækkelagets SK, 15.59,

2) Håkon Jarvis Westergård, Tyrving IL, 16.09, 3

) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 16.21,

4) Jørgen Baklid, NTNUI, 16.22,

5) Oskar Andrén, IL Leik, 16.26,

6) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 16.29.