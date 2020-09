Malin Hoelsveen, Raufoss IL Friidrett. (Foto: Dag Kåshagen)

Gausdal, Fagernes og Trysilgutten har denne sommeren invitert til en løpsserie som ble avsluttet i Trysil søndag. Løpserien for kvinner og menn senior har bestått av 1500m i Gausdal 4. juli, 800m i Fagernes 1. august og 1000m i Trysil 27. september. Søndagens avslutningsstevne i Trysil var utsatt fra 18. juni og hadde i tillegg 200 m og 600 m for klasse J/G 13/14 og 200m for KS og MS på programmet.

Det var god stemning og flere flotte resultater i avslutningsstevnet. I tillegg til Raufoss-jentas smadring av gjeldende aldersrekord på den litt uvante distansen, løp Sondre Strande Omland fra SK Vidar inn til tidenes nest raskeste 1000 m i G13 ned 2:44:86.

FIK Ren-Engs Esten Hansen-Møllerud Hauen var dagens raskeste på distansen med 2:33:90 tett fulgt av to år eldre Fredrik Riste Kristiansen fra Lillehammer IF.

Sondre Strande Omland, SK Vidar har tatt føringen på 1000 m foran Malin Holesveen og Skjalg Kongssund, Moelven IL Friidrett.





Esten Hansen-Møllerud Hauen foran LIF's Fredrik Riste Kristiansen og klubbkamerat Hallvor Mikkelsen på søndagens 1000 m. (Foto: Hilde Hagevik Bakke)

Seriemestere

For å være med i kampen om premieringen i seniorklassene sammenlagt måtte man ha deltatt i alle tre stevnene. Alle fra 15 år kunne delta i seniorklassene. Det ble gitt 12 poeng for første plass, 10 poeng for andreplass, 8 poeng for tredjeplass, 6 poeng for fjerdeplass, 5 poeng for femteplass og 4 poeng for øvrige som fullfører.

Malin Holsveen og Esten Hansen-Møllerud Hauen vant sammenlagt (sammenlagtliste kommer mandag).



Malin Hoelsveen og Esten Hansen-Møllerud Hauen gratulerer hverandre med seier i årets løpserie. (Foto: Dag Kåshagen)

Alle resultater fra Gausdal 4. juli

Alle resultater fra Fagernes 1. august

Alle resultater fra Trysil 27. september



Resultater Innlandet løp-serie, Trysil 27.09.2020: Kvinner 1000 meter Plass Navn Klasse Lag Tid 1 Malin HOELSVEEN J16 Raufoss IL 2:50.92 Menn 1000 meter 1 Esten Hansen-Møllerud HAUEN M18 FIK Ren-Eng 2:33.90 2 Fredrik Riste KRISTIANSEN M20 Lillehammer IF 2:35.25 3 Halvor MIKKELSEN G18 FIK Ren-Eng 2:56.60 4 Julian PAULA G16 IL Trysilgutten 3:16.57 5 Geir ØVERGÅRD M50 IL Trysilgutten 3:22.12 Gutter 1000 meter 1 Sondre Strande OMLAND G14 SK Vidar 2:44.86 Mix 600 meter 1 Skjalg KONGSSUND G16 Moelven IL 1:46.38 2 Floris Jacobus Willem NELISSEN G14 IL Trysilgutten 2:06.46 3 Sanna BERG J14 IL Trysilgutten 2:11.94