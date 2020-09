IK Tjalve hadde invitert løpere av alle nivåer til å feire at løperlegendene Arne og Knut Kvalheim blir 75 og 70 år i år, og det var vel bare naturlig at dette ble feiret med et løp på Bislett Stadion. Her var det valg mellom to distanser: «Arnes 5 km» og «Knuts 10 km». Og det ble en verdig og naturlig feiring av de to brødrene som begge sprengte grenser og gjorde fremragende prestasjoner innenfor løpingen. Begge representerte Tjalve.

Og i løpet av lørdagen fikk i alt 273 bursdagsgjester gjort sine løp på ærverdige Bislett Stadion fordelt mellom 165 på 10 km og 105 på 5 km. Noe som selvsagt tok sin tid siden heatene hadde en grense på 25 deltakere. Og dessverre uten publikum slik det er i disse tider.

Arrangørene hadde fått laget et opplegg med seeding, påmelding med antatt sluttid, og bruk av lyshare.

Tjalve-løper Karoline Bjerkeli Grøvdal var den som løp aller raskest blant kvinnene. Hun gjorde 5000 meter på 15:01 som kun er 10 sekunder etter persen hennes som hun satte i fjor, og en fin sesongdebut etter at hun måte bryte på Bislett Impossible Games og at hun trakk seg fra NM på grunn av skade.

På andreplass fulgte Maria Sagnes Wågan foran Vienna Søyland Dahle, begge på sterke tider. Det var sikkert en liten revansje for Maria etter at Vienna snappet NM-gullet fra henne på 10 000 meter rett før mål. Ine Bakken fulgte etter disse. Maria Sagnes Wågan satte er solid pers med 16.01,56.

På 10 km var Astrid Brathaug Sørset fra IK Hind helt suveren med tiden 35:43. På de neste plassene fulgte en hel gjeng fra Oslostudentenes IK – Friidrett: Malene Knutsen Breivik, Nora Serres, Kristin Jonvik, Kristine Valle. Alle under 40 minutter.

På 5 km for herrer var det også to Tjalve-løpere som løp aller raskest, Ferdinand Kvan Edman og Petter Rypdal, med sterke 13:49 på Ferdinand.

På 10 km var Eivind Øygard helt suveren og kom som eneste løper under den magiske 30-minuttersgrensen, 29:37 ble tiden. Tord Franke Ulset og Ulrik Lolland fulgte etter på de neste plassene.

I disse korona-tider var det ikke mulig å ha publikum på stadion, noe som vanligvis hører sammen med Bislett som Yin og yang, men arrangørene har tatt mange bilder som er tilgjengelige for alle. Du finner dem her.

Litt synd at streamingen var så dårlig, lyden var kjapt hørbar og kun ett statisk kamera. Bursdagsbesøket til Kvalheimbrødrene hadde fortjent bedre.

Det er også et interessant trekk at arrangørene nå lager stevner der også mosjonistene kan få løpe på bane, slik Kondis nettopp har skrevet om fra Osterøy og Skansemyren.



Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk endelig gjort et skikkelig løp denne sesongen etter en del skadeproblemer. Her vinner hun 5 km på sterke 15:01. I et mikset felt og med gateløpssko tykkere enn 25 mm, så tiden blir ikke godkjent som en 5000 m på bane.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 278 Karoline Bjerkeli Grøvdal Tjalve K15-34 15:01 2 191 Maria Sagnes Wågan Tjalve K15-34 16:02 3 257 Vienna Søyland Dahle Skjalg IL K15-34 16:14 4 256 Ine Bakken Gular K15-34 16:28 5 206 Linn Stråbø Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 17:23 6 211 Anne Bjerke Årrestad Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 17:39 7 210 Tea Steien Sætereng Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 17:55 8 185 Maiken Prøitz Sarpsborg IL K15-34 17:56 9 213 Hanne Marthe Lie Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 17:58 10 215 Synne Opheim Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 18:35 11 214 Anne Murvold Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 18:40 12 209 Sofie Kjos Bergum BUL K15-34 18:50 13 216 Hedda Høntorp Oppegård IL K15-34 18:52 14 186 Lene Heimdal Tjalve K15-34 19:29 15 24 Kara Meunier OSLO K15-34 19:41



Maria Sagnes Wågan klarte denne gangen å holde seg foran Vienna Søyland Dahle.



Ikke akkurat Bislett-stemning da det beste herreheatet starter på 10 km. Litt ensomt for Eivind Øygard, britiske Muktaar Farhan og Sindre Buraas.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 378 Eivind Øygard Jølster IL M15-34 29:37 2 372 Tord Franke Ulset Selsbakk IF M15-34 31:46 3 369 Ulrik Lolland Rygge IL M15-34 31:57 4 380 Muktaar Farhan Cardiff aac M15-34 32:17 5 309 Halvard Cartfjord Bech OSLO M15-34 32:32 6 364 Harald Solhaug Næss Sportsklubben Vidar M15-34 32:37 7 358 Magnus Cato Andersen Sarpsborg IL M15-34 32:39 8 360 Jacob Hystad Stord IL (Allianseidrettslag) M15-34 32:41 9 373 Timothée Jung Tjalve M15-34 32:41 10 354 Kristoffer Tollås OSLO M35-99 32:44 11 353 Martin Kjäll-Ohlsson SK Vidar / ABB Oslo B.I.L. M35-99 32:46 12 363 Sondre Vegheim Sondre Vegheim / Mandagsklubben M15-34 32:48 13 365 Magnus Salberg Aurskog - Høland Friidrettslag M15-34 32:50 14 305 Kasper STADAAS Heming, Fleischer Finans M15-34 32:58 15 352 Vegard Østli OSLO M35-99 33:24



Litt flere i startgruppen til Tord Franke Ulset (372), som tar andreplass på 10 km.



Ferdinand Kvan Edman blir bestemann på 5 km med tiden 13:49.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 404 Ferdinand Kvan Edman Tjalve M15-34 13:49 2 198 Petter Rypdal Tjalve M15-34 14:07 3 258 Abdulahi Dahir Rabi IL Runar Friidrett M15-34 14:08 4 402 Mathias FLAK Steinkjer Friidrettsklubb M15-34 14:18 5 390 Simon Steinshamn BUL M15-34 14:20 6 401 Simen Halle Runar M15-34 14:23 7 217 Trym Tønnesen Halden IL M15-34 14:33 8 395 Marius Vedvik Gular M15-34 14:39 9 389 Erik Lomås Salangen IF-Friidrett M15-34 14:44 10 403 Eivind Wikshåland Tjalve / IK Tjalve M15-34 14:50 11 405 Weldu Negash Gebretsadik BUL M15-34 14:55 12 272 Sigurd Ruud Skjeseth Tjalve M15-34 15:01 13 391 Henrik Andree Nicolaisen Tjalve M15-34 15:05 14 393 Roger Pollen Førde IL - Friidrett M15-34 15:16 15 400 Magnus Erstad Kamp/Vestheim IF M15-34 15:17



Astrid Brathaug Sørset fra IK Hind var helt suveren på kvinnenes 10 km.

Alle kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 374 Astrid Brathaug Sørset Hind / IK Hind M15-34 35:43 2 112 Malene Knutsen Breivik Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 38:16 3 114 Nora Serres Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 39:09 4 113 Kristin Jonvik Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 39:12 5 111 Kristine Valle Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 39:58 6 101 Louise Skak Romerike Ultraløperklubb K35-99 40:01 7 51 Guro Person Barrys Barcode K35-99 40:58 8 67 Junekieu-Van Thi Bui Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 41:11 9 65 Rut Appelkvist Namdal løpeklubb K15-34 42:07 10 115 Linnéa Öberg Barry's Parkveien K15-34 42:22 11 39 Anniken Holst Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 42:53 12 64 Ine Birgitte Nyhus Advokatfirma DLA Piper Norway K15-34 43:03 13 26 Jenny Toftner BUL K35-99 44:26 14 40 Linnea Holbeck OSLO K15-34 44:43 15 27 Tone Gravvold Sportsklubben Vidar K35-99 46:18 16 9 Anne Eng Kielland Iladalen Løpeklubb K15-34 46:29 17 2 Anna Blom OSLO K35-99 46:49 18 11 Andrea Sandness Bodø Bauta løpeklubb K15-34 48:02 19 1 Sissel Sjåsæt OSLO K35-99 48:32 20 8 Nikoline Bromander OSLO K15-34 50:39 21 3 Kirste Sandness Sandnes IL / Team Sandness K35-99 57:12

Oslostudentenes IK – Friidrett gjorde det sterkt på 10 km: de tok 2. til 5. plass, pluss flere gode plasseringer etter dette.