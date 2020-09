(PRESSEMELDING FRA TORVIKBUKT IDRETTSLAG)

Lørdag 26. september ble den 48. utgaven av «Torvikbukt Rundt» arrangert i Torvikbukt i Gjemnes. Johan Bugge fra Eidsvåg IL vant herreklassen, mens Helene Herje fra Bris trening i Molde vant kvinneklassen. Landeveisløpet på 13,4 km har blitt arrangert uavbrutt i nordmørsbygda hvert år siden 1973. Selv ikke pandemien klarte å stoppe løpet, som tvert imot fikk en markert vekst i antall deltakere. Vi må trolig tilbake til nittitallet for å finne større deltakelse i konkurranseklassene i Torvikbukt.

Helene Herje fra Bris trening og Johan Bugge fra Eidsvåg IL vant Torvikbukt Rundt for hhv. første og andre gang i flott høstvær.

277 deltakere (171 i trimklasse, 106 i konkurranseklasser). Deltakelsen i konkurranseklassene økte ned 40 % fra i fjor (fra 76 til 106).

Løyperekordene til Karoline Bjerkeli Grøvdal (2011) og Johan Bugge (2015) bestod prøven.

Spesialtilpasning til koronasituasjonen med delarangement, puljer og atskilte soner

Sammenlagtseier i «Torvikbukt 6 topper» og «Torvikbukt Rundt» («Torvikbukt-dobbelen») gikk til Helene Herje fra Bris trening og Ola Hovdenak fra Romsdal Randoneeklubb

Bare to uker etter forrige store arrangement i bygda, fjelløpet Torvikbukt 6 topper (21,8 km), var det lørdag tid for ny samling om landeveisløpet Torvikbukt Rundt (13,4 km). Johan Bugge fra Eidsvåg IL gjorde et ærlig forsøk på å slå sin egen, fem år gamle løyperekord på 42:18. Allerede etter hundre meter, hadde han fått ei luke til hovedfeltet. Motvind langs fjorden ga nok en utfordring med å holde farta oppe i deler av løypa, men sol, tørr løype og gunstige temperaturer ga ellers gode forhold

– Jeg løp det jeg var god for, og jeg tror jeg klarte å fullføre uten store nedturer. Jeg prøver å ha høy moral når jeg stiller opp på løp, og det gjorde at også dette ble et hardt løp, sier Johan Bugge, som kom inn til en klar seier på 43:43, halvannet minutt bak sin egen løyperekord.

– Torvikbukt IL får til et veldig bra arrangement. De kan å arrangere løp, og jeg fikk totalt sett en god opplevelse i går, avslutter Bugge.

Bjørnar Slettvåg fra Oslostudentenes IK, som dro hovedfeltet i store deler av løpet, kom inn på andreplass med tida 48:06, mens Sigmund Ofstad fra Rindal IL ble nr. 3 med tida 48:19.



I kvinneklassen vant Helene Herje fra Bris trening i Molde på sitt første forsøk med tida 56:34:

– Jeg var litt spent på disponeringa siden jeg ikke har vært gjennom løypa før, men jeg følte det gikk veldig fint. Kroppen fungerte bra, og jeg hadde en super opplevelse, sier Helene Herje.

– Det var ei variert og fin løype med topp stemning fra start til slutt. Det var spesielt kult med speaker og masse folk ved hoppbakken midt i løypa. Det ga en boost. Arrangøren løste koronasituasjonen på en god måte, avslutter Herje.

Elin Aandal, som representerte Torvikbukt skule kom inn på andreplass med tida 59:39, mens Jenny Nesje fra Nesjestranda og Trondheim spurtet seg inn under timen og ble belønnet med tredjeplass og tida 59:57.

Rindal IL har i en årrekke vært en sterk pådriver for løping på Nordmøre, med ildsjelen Tor Jarle Bolme i spissen, som selv deltok for 28. gang. Etter løpet skriver Rindal IL bl.a. følgende på sin Facebook-side:

Etter noen år med synkende deltakelse i Torvikbukt, er den nå på rask veg opp igjen. Vi merker oss at Torvikbukt IL selv stilte med 21 deltakere i konkurranseklassene, som totalt økte fra 76 deltakere i fjor til 106 i år. Koronasituasjonen gjorde at det gode kakebordet var borte og målgangen var flyttet ut av Gjemneshallen. Smittevernreglementet var enestående, skriver Rindal IL.

- Sampremiering med Torvikbukt 6 topper var et heldig grep, men ikke minst: arrangementet får toppscore på alle elementer. Det er bl.a. ikke ofte man får servert flaskevann og energibar på drikkestasjon (med musikk) og ved mål. Og ikke alle har speaker og musikk på det mest utfordrende stedet i løypa!



Johan Bugge fra Eidsvåg IL ble beste herre, og Helene Herje fra Bris Trening i Molde ble beste kvinne på årets Torvikbukt Rundt (foto: Daniel Kvalvik)



Romsdal Randoneeklubb ble kåret til beste femmannslag med snittid på 52:30, drøyt to minutter foran arrangørklubben Torvikbukt IL. Sprekeste bedrift ble Gjøco AS i Torvikbukt, som stilte med flest ansatte eller tillitsvalgte i konkurranseklassene. På de neste plassene kom Storvik AS på Sunndalsøra (5 deltakere) og Høgtun folkehøgskole i Torvikbukt (4 deltakere).

I «Torvikbuktdobbelen», som er en ny kåring av sammenlagtvinnere i Torvikbukt (Torvikbukt 6 topper og Torvikbukt Rundt), vant Ola Hovdenak i Romsdal Randoneeklubb herreklassen foran Morten Eilifsen, i samme klubb, på andreplass og Jan Roger Hagen i Straumsnes IL på tredjeplass. I kvinneklassen vant Helene Herje i Bris trening foran Veronica Liabø Johansen i Spirit trening på andreplass og Jenny Nesje fra Nesjestranda og Trondheim på tredjeplass.



På grunn av smittevernhensyn gjennomførte de 171 deltakerne i trimklassen turen i god tid før konkurranseklassene startet. Noen benyttet muligheten til å gå turen uka i forveien, mens de fleste gikk gjennom løypa noen timer før konkurransen. Dette ble gjort for å begrense opphopning av folk i løypa. I konkurranseklassene ble de 106 startende fordelt på seks puljer, som startet med fem minutters mellomrom etter antatt sluttid. De raskeste starte først. Dette ble også gjort for å unngå unødvendige ansamlinger. Arenaområdet i Gjemneshallen var reservert for deltakerne. Dette bidro til at tilskuerne i stedet for å møte opp i målområdet heller spredte seg langs løypa og skapte stemning der langs veien og utenfor husene sine.



Torvikbuktdobbelen, som er Torvikbukt 6 topper og Torvikbukt Rundt sammenlagt, ble vunnet av Ola Hovdenak foran Morten Eilifsen på andreplass og Jan Roger Hagen på tredjeplass. (foto: Daniel Kvalvik)



Torvikbuktdobbelen, som er Torvikbukt 6 topper og Torvikbukt Rundt sammenlagt, for kvinner ble vunnet av Helene Herje foran Veronica Liabø Johansen på andreplass og Jenny Nesje på tredjeplass. (foto: Daniel Kvalvik)

