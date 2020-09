Pressemelding fra friidrettsgruppa i Hareid IL



Med ei løype på om lag 12,5 kilometer har løpet vist seg å vere noko for ein kvar smak, ikkje for kort og ikkje for langt. Løpet har altså blitt arrangert kvar haust sidan 1980.

Grimstadvatnet rundt, som også Hareid IL arrangerer, starta året etter, i 1981. Men i motsetning til Grimstadvatnet rundt, som går fire gonger kvar vinter, går Snipsøyrvatnet rundt berre éin gong i året.

- Eit breiddearrangement

Fleire som deltek under Snipsøyrvatnet rundt har det som ein fast tradisjon og deltek ikkje i andre idrettskonkurransar elles i året. Men målet til Hareid IL er at både folk frå Søre Sunnmøre og andre stader i landet og verda skal delta – same om dei er i kjempeform eller om dei berre mosjonerer ein sjeldan gong. Her er alle like velkomne!

- Dette er eit breiddarrangement for folk i alle aldrar uavhengig av form og treningsgrunnlag, seier leiar i friidrettsgruppa i Hareid IL, Odd Erling Eriksen.

Gjæve topp 20-lister

Her gjeld det altså å konkurrere med seg sjølv. Kanskje gjer du det betre enn i fjor? Kanskje er forfallet minka sidan i fjor? Eller kanskje fullfører du løpet for første gong? Kanskje klarer du å jogge alle partia sett vekk frå Ulsetbakken?

Ein kan likevel ikkje kome vekk frå at nokre deltek for å få gode tider. Og dei er jo det tradisjonelt mange av, både av lokale folk og deltakarar frå andre kantar av landet. Nedst i denne pressemeldinga legg vi topp 20-tidene både for menn og damer. Nokre har sikkert ambisjonar om å springe seg inn på dei listene.

Koronareglar

Årets løp blir sjølvsagt prega av koronasituasjonen, noko som gjer at det til dømes ikkje blir tilgang på garderobar/dusj. Ein må elles følgje einmetersregelen og andre smittevernreglar, som at det blir maks 200 deltakarar. Men ingen av smitteverntilytaka øydelegg for gjennomføringa av løpet.

Påmelding skjer på Hareid klubbhus frå kl. 12.30. Løpet startar og sluttar på Bigset, om lag tre kilometer frå klubbhuset. Vel møtt til ein kjekk ettermiddag på rundt Snipsøyrvatnet 17. oktober!



Topplistene første 40 år (ajourført av Torbjørn Ole Johansen Frost Widnes)

Menn Kvinner 39:10:00 Skogen Oddbjørn 46:41:00 Pilskog Trine 40:35:00 Bjørdal Arild 49:14:00 Wennemo Oda 40:56:00 Innselset Knut 50:14:00 Brande Tonje 40:58:00 Nedregård Kristian 50:59:00 Johansen Rigmor Ulstein 41:03:00 Vartdal Jostein 52:08:00 Nesset Karete 41:18:00 Johansen Øystein Jarl 52:52:00 Hjelle Grethe 41:21:00 Meinseth Frank Otto 53:04:00 Dimmen Norunn 41:22:00 Galtung Hans Petter 53:46:00 Rognstad Audhild Bakken 41:32:00 Christiansen Tom 54:00:00 Olsen Ingunn Eikrem 41:47:00 Kleppe Robert Idar 54:17:00 Ryste Kari-Anne T. 41:50:00 Bouchane Abdelkarim 54:42:00 Snipsøyr Vendel 41:57:00 Helland Magne 55:09:00 Vollsæter Maria 41:58:00 Megrund Marcus 55:32:00 Holstad Hege 42:16:00 Vartdal Karl Johan 55:44:00 Håskjold Ingrid 42:23:00 Egset Jørn Helge 55:47:00 Andersen Elise 42:28:00 Breivik Jan Magne 56:21:00 Inselset Helga 42:28:00 Nedregård Svein Oskar Støvring 56:26:00 Midtflø Oda 42:38:00 Hurlen Steinar 56:34:00 Vattøy Maria 42:46:00 Hole Dag Arne 56:35:00 Dimmen Kirsti 42:50:00 Elvanes Odd 56:35:00 Seljeset Kariann