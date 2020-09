(Alle Foto: Janniche Bergh)



Nordmarka Ultra Challenge ble senne helgen arrangert for 9. gang med start torsdag, fredag og lørdag for de ulike distansene.100 kilometeren går fra Mylla på Hadeland til Skar i Maridalen, mens 200 kilometeren starter på Skar og løper samme løype tur-retur. 56 kilometer starter også på Mylla, men har en kortere vei til mål ved Skar, og deltagerne på 26 kilometer løper en runde fra Skar.

Egentlig skulle dette vært jubileumsutgaven, men løpet ble avlyst i fjor, så 10-årsjubileet må vente til 2021.

- Deltakelsen var svært lav, noe som nok er en kombinasjon av at løpet ikke ble arrangert i fjor med usikkerhet blant deltakere om løpet ville bli arrangert i år, korona, og det andre løpet som har startet i samme området, sier løpsleder Jannicke Berg etter løpet som i år hadde 21 påmeldte mot 102 i 2018.

- Der er likevel veldig givende å arrangere et løp som løperne setter så stor pris på, selv om det er slitsomt og travelt som alltid, sier Jannicke som ikke har noen planer om å gi seg med arrangementet.

Krevende terreng

Terrenget i NUC er krevende - med nesten absolutt hele løypa på Nordmarkas utfordrende blåstier. Det betyr masse kupering, masse røtter og stein og masse myr og våte partier ellers. Dette er nok - sammen med det sammenlignbare Oslo Trail Challenge - det norske terrengultraløpet som har de relativt sett svakeste kilometertidene, selv i forhold til mye mer kuperte fjelløp. Det gjelder i alle fall 100 og 200 km der halve løpet løpes i mørket. I disse løpene i Nordmarka er underlaget mye mindre løpbart enn i fjelløpene. For de 2 lengste distansene var det i år også en del nedbør og noe vind natt til lørdag.





Fra start bærer det rett ut i bratt og vått og kronglete terreng.



Løpsleder Jannicke Bergh har oppsummert de fire distansene:

NUC 200:

Kun 1 deltaker, Lars Oma, som virket godt forberedt ved start torsdag kveld. Lars la i vei i jevnt tempo, men noe lavere enn det som ville være nødvendig for å rekke makstiden. Det gikk imidlertid fremover og jeg satt litt og ventet på om han hadde «mer på lager». Det viste seg imidlertid at han hadde trynet skikkelig i et gjørmehull ved Kobberhaugene og skadet kneet noe. Til tross for dette fortsatte han til Kollern (ca 90 km) før han ga seg og ble hentet ned sent fredag kveld.

NUC 100:

Kun 2 deltakere, hvorav Sondre Kongsgård fra Nydalens Skiklub som debuterte i NUC og Jon Asphjell fra Romerike Ultraløperklubb som har løpt før. De løp sammen, men de ga seg begge to allerede ved Tverrsjøstallen (ca 20 km) idet de syntes forholdene var litt for krevende for dem med regn og vind.



Både 100 og 200 km starter i mørket (kl. 20:00) - det gjør det hele veldig mye mer utfordrende. Her ser vi de to som startet på 100 km.

NUC 54:

10 som gjennomførte hvorav 1 etter makstid. Stor honnør til alle som løp gjennom hele løypa på det våte underlaget. Vinnertiden til Sindre Skoglund fra Oslo, sett i forhold til underlaget, er meget god. Mathis Dahl Fenre fra NTNUI var bare 10 minutter etter i mål. Spesielt imponert av Shezad som fullførte 30 min etter makstid til tross for feilløping underveis og lite terrengerfaring. Han fikk også bruk for hodelykten på siste delen da det var blitt mørkt. Marianne Bakken fra Nydalen SK var raskeste kvinne på 56 kilometer





Sindre Skoglund vant NUC 54.





Mathis Dahl Fenre kom på 2. plass.





Marianne Bakken var raskeste kvinne.





Arne Kluge kommer til mål.





Cecilie Igesund mot mål, bak ser vi Erling Rein som fikk samme tid.

NUC 26:

5 mann deltok og 1 mann klemte seg under 3 timer på det våte underlaget med nr 2 like i hælene. Det ble nesten ny løyperekord til Christian Amdahl.





Startfeltet på 26 km.





Løperne på 26 km ut fra start, opp bakken der løperne på alle løypene kom ned mot målgang.





Christian Amdahl vant 26-kilometeren.





Torbjørn Grønningen​ ble nummer to.



Resultater:

NUC 200:

.1 Lars Oma, 38. -Ikke fullført



NUC 100:



.1 Sondre Kongsgård, 27. Nydalen Skiklub -Ikke fullført

.2 Jon Asphjell. 44. Klubb: Romerike Ultraløperklubb -Ikke fullført



NUC 54:

1. Sindre Skoglund, 31. tid,: 6t 25m

2. Mathis Dahl Fenre, 30. Klubb: NTNUI. Tid: 6t 35m

3. Øistein J. Øverberg. Tid: 7t 31m

3. Audun Lind Eriksen, 46. Klubb: Bærum Ultrarunners. Tid: 7t 31m

5. Øystein Haga Skånland, 37. Tid: 8t 43m

6. Marianne Bakken, 32. Klubb: SINTEF/Nydalen SK. Tid: 9t 22m

7. Arne Kluge Iversen. Tid: 9t 49m

8. Cecilie Igesund. Tid: 10t 28m

8. Erling Rein, 53. Nesodden. Tid: 10t 28m

Shezad Inayat, 50. Klubb: Spirit Stavanger FIK: Fullført etter makstid



NUC 26:

1. Christian Amdahl, 37 Tid: 2t 56m

2. Torbjørn Grønningen, 34. Tid: 3t 2m

3. Markus Finstad. Tid 3t 25m

4. Bjørn Lupton Aarseth, Tid: 3t 36m

5. Per Midthaugen, 43. Tid: 3t 37m