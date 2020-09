- Det betyr mye, sa finske Anu Tuomisto etter å ha gjort unna en ensom reise i teten på den sisteetappen av dagens NM-sprintstafett i Haugesund sentrum.

Og det som den finske jenta setter ord på er følelsen av å vinne NM-gullet på denne solfylte søndagen. Etter at Ane Dyrkorn var inne bare sekunder bak på førsteetappe. Overtok Audun Heimdal for NTNUI, og han tok laget til tet på andreetappe. En ledelse Jørgen Baklid økte på sin 3. etappe, før nevnte Anu Tuomisto løp ut med 30-tallet sekunder til gode på forfølgerne i stafetten som avgjøres med konseptet dame-herre-herre-dame.

Et konsept som NTNUI – som også vant NM-sprintstafett i fjor – har vist seg å beherske bra. Men det er en mental prøvelse å løpe ut i tet på en NM-stafett – for den regjerende mesteren:

- Det var nervøst, spesielt i starten. Men jeg fokuserte på å finne postene, forteller Tuomisto.

Hun gjorde dette såpass bra at de jagende lagene ikke nærmet seg nevneverdig. Til slutt var det snaue halvminuttet ned til sølvvinner Fossum IF, med Ragnhild Hjermstad, Oskar Størmer, Emil Ahlbäck og Victoria Hæstad Bjørnstad. Å avslutte sesongen med NM-gull smaker godt for studentene fra Trondheim:

- i år fokuserte jeg på NM, og da er dette en fin avslutning på NM-høsten, sa ankerkvinnen med et smil. Til samtykkende nikk fra lagkamerater og venninne.



Tyrving IL, med Oda Sikkeland, Karl Fremstad, Håkon Jarvis Westergård og Ingjerd Myhre tok bronsemedaljen på dagens NM-sprintstafett. Dette er også årets siste NM-øvelse i orientering.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

D/H 17-:

1) NTNUI 1, 52.58,

2) Fossum IF 1, 53.26,

3) Tyrving IL 1, 53.43,

4) Bækkelagets SK 1, 54.07,

5) NTNUI 2, 54.10,

6) Nydalens SK 1, 55.00,

7) Nydalens SK 2, 55.27,

8) Freidig 1, 55.29,

9) NTNUI 3, 56.29,

10) Varegg Fleridrett 1, 56.31.