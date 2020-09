Start og mål var i Havnabakken ikke langt fra verken Tåsen eller Østhorn T-banestasjon. Også der blåste det friskt, men så snart løperne kom inn i skogen, som på disse kanter kalles Nordmarka, var det lunt og fint.

Med mindre en regner vått som ikke-fint. For fuktig var det etter at det hadde regna hele natta. Det var hundrevis av dammer og sildrende bekker, men slikt er jo stiglade løpere vant med å forsere. Og det så ikke ut til å legge noen særlig demper på verken stemningen eller framdrifta.

Førstemann i mål var Kristoffer Fredriksen som brukte 46.32 på de drøye 10 kilometerne med ca. 770 høydemeter stigning/fall. Bare 4 sekunder bak fulgte Patrick Stangeby. Kristoffer Fredriksen hadde to uker tidligere vært primus motor for et lignende løp, Lilo Trail, som er en halvmaraton på sti i Lillomarka. Begge løpene er gratisløp arrangert av Pop-Up Runs.

Raskest av damene var Mari Bergendahl som løp på 55.26, fulgt av Kristine Thorseng og Emma Kristine Skjerstad. 14 av de 60 deltakerne var kvinner.

Gerard Cornelissen som kom på sjetteplass med 49.14, likte løypa og rapporterte om et fint arrangement ellers.

- Det var god stemning, bare veldig kaldt og mye vind ved starten, men lunt og fint og veldig vått i skogen. Hundre søledammer. Alle var fornøyde etterpå, forteller 49-åringen som sjøl var godt fornøyd med å henge med ungdommen til halvveis. Og sjøl om det ble litt feilløping med tilhørende tidstap, var det bare å nyte den gode stemningen i målområdet.

- Der ble det servert deilige gratisboller. At de klarer å få til et slikt arrangement med musikk, premier og stemning helt gratis og uten mas om lisens - det burde være et eksempel for alle, mente Gerard som debuterte i løpet som ble arrangert for første gang i fjor. Da var det atskillig bedre vær og 95 som fullførte.

Pop-Up Runs og Tåsen Turlag er de som står bak dette arrangementet. I tillegg til voksenløypa på 10 km var det også et barneløp på 1 kilometer.





Gerard Cornlissen har i løpet av to uker deltatt i både Lilo Trail og Tåsentier'n, og han likte begge. (Foto: Turid Sylte)







Løypa var godt merka, men med mange stikryss, god fart og mye fokus på den for anledningen heller sleipe stien, var det likevel fullt mulig å løpe feil. I fjor delte feltet seg i to og løp løypa hver sin veg, men nå løp hele feltet medsols - uten at det av den grunn ble så mye sol å se. (Foto: arrangøren)