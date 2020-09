Det var faktisk så mange som 32 som valgte å delta i trippelen, og med 5 km klokka 9, 10 km klokka 11 og halvmaraton klokka 14 ble det en lang og aktiv dag med til sammen 36 km løping på menyen. Pluss eventuell oppvarming og nedjogging før og etter de ulike distansene.



Thomas Fanebust beskrev trippelopplevelsen slik:



"I OL i Vancouver vant Petter Northug 4 medaljer over 14 dager. Ikke for å skryte, men i dag fikk jeg 4 i løpet av noen timer."



I Facebook-oppdateringen legger Fanebust til følgende:



"Det ble en særdeles bra dag med kongevær og en løpsplan som funka. Totalt nummer 10 etter første løp, nummer 7 etter andre og nummer 5 etter siste."



Raskeste trippelløper var Lachlan McDonald som leverte denne serien: 18.42 og seier på 5 km, 36.45 og fjerdeplass på 10 km og 1.23.13 og andreplass på halvmaraton. Best av damene var Ashley Russel som brukte 23.15, 46.08 og 1.42.46 på de tre distansene. Det holdt til en tredje-, en fjerde- og en sjetteplass i enkeltløpene.





Thomas Fanebust hadde all grunn til å være fornøyd med medaljefangsten. (Foto: privat)



Trippel menn 1. Lachlan MCDONALD [17] 02:18:40 (--) 10 km 36:45 4. 5 km 18:42 1. 21 km 01:23:13 2. 2. André VAREBERG [15] 02:35:28 +0:16:48 10 km 42:23 25. 5 km 21:25 12. 21 km 01:31:40 12. 3. John Henrik KIRKELI [43] 02:36:34 +0:17:54 10 km 40:38 16. 5 km 19:40 4. 21 km 01:36:16 14. Trippel kvinner 1. Ashley RUSSELL [16] 02:52:09 10 km 46:08 37. 5 km 23:15 23. 21 km 01:42:46 30. 2. Mona YOUNG [28] 02:56:14 10 km 48:48 56. 5 km 22:42 19. 21 km 01:44:44 38. 3. Ellen Marie SKIPSTAD [41] 03:00:14 10 km 49:31 63. 5 km 24:44 29. 21 km 01:45:59 43.



Ashley Russel vant Trippelen etter å ha blitt nummer fire på 5 km, nummer tre på 10 kilometeren og nummer seks på halvmaraton. (Foto: Movon)





Halvmaratonløpet ble vunnet av Johanne Wessel og Erik Vadla på henholdsvis 1.26.14 og 1.19.31. På 10 km var Anne Jorun Hodne og Gabriel Ingebretsen raskest med 40.28 og 35.51. Først i mål på 5 km var Oda Rosland Gjerstad og Lachlan McDonald med 20.51 og 18.42. Sistnevnte vant, som allerede nevnt, også Trippelen.



129 fullførte halvmaratondistansen, 108 løp 10 km, mens 69 tok seg til mål på 5 kilometeren. Det gir til sammen 306 deltakere, men vi skal huske at 32 av disse løp Trippelen, så i realiteten var det litt færre individer som deltok. Det var uansett en oppgang fra i fjor da Sandnes Halvmaraton samla 256 deltakere.





Gabriel Ingebretsen som løper for Kristiansand Løpeklubb, lange godt ut og vant 10 kilometeren på 35.51. (Foto: Movon)



Kvinner halvmaraton 1. Johanne WESSEL K23-34 01:26:14 2. Silje TORSVIK K40-44 01:29:33 3. Randi Marie DYRKOLBOTN K35-39 MHI 01:31:15 4. Turi HANSSEN K35-39 01:37:41 5. Anne FUGLESTAD K23-34 01:41:41 6. Ashley RUSSELL K23-34 GTI Friidrettsklubb 01:42:46 7. Heidi Berg STRAND K35-39 Sandnes IL 01:44:06 8. mona YOUNG K40-44 01:44:44 9. Ellen Marie SKIPSTAD K35-39 01:45:59 10. Sigrunn EKKJE K70-74 Team Ekkje 01:46:15 Menn halvmaraton 1. Erik VADLA M23-34 Venue AS 01:19:31 2. Lachlan MCDONALD M35-39 - 01:23:13 3. Lars-Ivar FOLGERØ M40-44 Spirit Friidrett 01:25:42 4. Per Å. W. JOHANSEN M45-49 Katy Area Running Club 01:26:21 5. Christer OLSEN M35-39 01:26:47 6. Bjørn LANDRÅK M40-44 Team Landråk 01:26:49 7. Mark THOMSON M45-49 01:28:22 8. Andreas LURA M23-34 Skrubbholen joggelag 01:30:36 9. André VAREBERG M40-44 01:31:40 10. Magnar SKUTLABERG M23-34 Team NorthmanOCR 01:35:27 Kvinner 10 km 1. Anne HODNE K35-39 Spirit Stavanger friidrettsklubb 40:28 2. Tuva ALME J12-13 Frøyland 46:08 3. Ashley RUSSELL K23-34 GTI Friidrettsklubb 46:08 4. Ida Marie NILSSEN K23-34 46:56 5. Hildigunnur SIGURBJØRNSDOTTIR K23-34 47:59 6. mona YOUNG K40-44 48:48 7. Hilde VIKAN K50-54 48:51 8. Ellen Marie SKIPSTAD K35-39 49:31 9. Ansy BERNAT ESCRIG K23-34 50:13 10. Martine SKUDAL K35-39 50:50 Menn 10 km 1. Gabriel INGEBRETSEN M23-34 Kristiansand Løpeklubb 35:51 2. Heine FJELLHAUG M23-34 Undheim IL 35:55 3. Eirik KVALEVÅG M23-34 36:07 4. Lachlan MCDONALD M35-39 - 36:45 5. Bjørn Inge WAAGE M35-39 GLK 36:56 6. Einar SANDE M23-34 37:06 7. Håkon Hauge JOHNSEN M40-44 37:27 8. Christian NØTTVEIT M23-34 Teqva BIL 37:43 9. Henning TJØSTHEIM M23-34 Midtbygdens Il 38:04 10. Stian GILJE M23-34 Robust Trening og Fysioterapi 38:51 Kvinner 5 km 1. Oda ROSLAND GJERSTAD J12-13 IL Skjalg 20:51 2. Mette FREDRIKSEN K23-34 Topo Athletic Norge 21:29 3. mona YOUNG K40-44 22:42 4. Ashley RUSSELL K23-34 GTI Friidrettsklubb 23:15 5. Ellen Marie SKIPSTAD K35-39 24:44 6. Eline FJELDE J14-15 27:41 7. Winnie MOWINCKEL K23-34 28:06 8. Beate JÅSUND K45-49 Gti stavanger 28:30 9. Sara VASVIK J10-11 Bogafjell 29:29 10. Silje FUGLESTAD K23-34 Nærbø 30:27 Menn 5 km 1. Lachlan MCDONALD M35-39 - 18:42 3. Laimis VERBLIUGEVICIUS M35-39 Spirit Fridritt Club 19:13 4. John Henrik KIRKELI M23-34 Dale Fjelløpere 19:40 5. Kristoffer ESPELAND KLOVNING M35-39 Øl og Kondis /KIL 19:50 6. Helge VÅLAND M23-34 20:02 7. Morten DALHAUG M23-34 Team Lindesnes 20:09 8. Håvar EIANE SKRETTING M40-44 Equinor BIL 20:40 9. Thomas FANEBUST M35-39 21:03 10. Nicolai SKJÆRPE M23-34 Kybbetjøn laupelaug 21:12



