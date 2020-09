Christina Toogood er ei av de som virkelig har stilt opp i mange løp år etter år, og det er ekstra artig når ei som har holdt på så lenge, får framgang og bryter grenser. På friidrett.nos elektroniske statistikk som går tilbake til 2011, er Christina Toogood oppført med hele 72 løp på 800, 75 løp på 1500 m og 7 løp på 3000 m.



Da er hennes siste 3000 m ennå ikke kommet med. Siden debuten på distansen i 2016 har hun årvisst forbedra seg, stort sett med veldig klar god margin:



10.17,29 i 2016

10.06,91 i 2017

09.49,16 i 2018

09.48,77 i 2019

09.29,23 i 2020



- Jeg var veldig fornøyd med løpet i går. Målet var å løpe sub 9.30. Underveis fikk jeg god hjelp av Ingrid Kristiansen som var hare til ca. 2000 m, forteller Christina til Kondis dagen derpå.



- Hvor godt fornøyd er du med årets sesong totalt sett?



- Bortsett fra NM så er jeg veldig fornøyd med sesongen. Jeg har perset to ganger på både 1500 m og 3000 m, forteller hun, og vi kan legge til at 1500 m-persen nå er så god som 4.22,97. Allerede førstkommende helg tenker hun å løpe Siddisløpet, og så blir det kanskje noen flere mosjonsløp utover høsten.



- Frister den fine framgangen i år deg til å satse enda mer fram mot neste sesong?



- Jeg hadde egentlig bestemt meg for å gi meg nå, men det frister absolutt med en ny sesong etter fremgangen i år. Så jeg får ta en vurdering utover høsten om det blir like mye løping neste år eller ei, sier Sandnes-jenta som i flere år bodde i Oslo og konkurrerte for Tjalve. Nå er hun tilbake på heimplassen og løper i Sandnes-drakten.



Feltet på 3000 meteren var et miksheat, men Christina slo alle herrene med god margin. Best av dem var Svein Olav Krakstad som løp på 9.40,82, mens Silje Torsvik var nest best av kvinnene med 10.25,60. Godt løpt også av 45 år gamle Elise Hay Opsahl som ble nummer tre av damene med 10.31,36.







