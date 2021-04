(Forfatteren av denne artikkelen løp 10km)

Bodø Run Winter skulle egentlig blitt arrangert 21.februar, grunnet flyttingen ble løpet omdøpt til Bodø Run Spring, dermed fikk løperne gode forhold på tørr asfalt noe de fleste nok satt stor pris på.

Deltakerne kunne velge mellom tre ulike distanser, 5, 10 eller 15km, hvor de fleste valgte å løpe 10km. Selve traseen er en relativt kupert runde på 5 kilometer hvor et lite parti løpes på grus. Løypen var godt merket og løypemannskapet lagde god stemning med mye heiing og motiverende tilrop underveis i løpet.

5 kilometer

5 kilometersløperne var første startende pulje. Her gikk seieren til Steffen Mio Kristiansen fra Bodø Bauta Løpeklubb (20:05), etterfulgt av Olav Wendel (20:27) og Steinar Eldevik (20:36). Førstnevnte kunne si seg godt fornøyd med eget løp etter er nokså rolig og kontrollert åpning.

Raskeste kvinne var Julie Strande Raade (24:54) fra Bodø, etterfulgt av Sigrid Ebbesen (24:53) og Kjersti Flasnes (26:09).

Steffen Mio Kristiansen løper inn til seier på 5km. (Foto:Ingar Folde, Gro Thomassen)

10 kilometer

Andre pulje ut var 10 kilometersløperne. Her dannet det seg raskt en liten gruppe på fire som etter hvert ble til to. Den nokså fartsblinde forfatteren av denne artikkelen (Erland Eldrup) ledet an med Glenn Trane i hælene. De to løp sammen store deler av løpet, men på det siste langstrekket, drøyt to kilometer før mål, satt Glenn Trane inn et lite rykk og dro ifra. Trane kom i mål på tiden 32:48, etterfulgt av Erland Eldrup (33:44) og Kristoffer Unstad (34:24), samtlige løpere fra Bodø Bauta Løpeklubb.

Glenn Trane var veldig fornøyd med eget løp og hadde følgende å si:

- Det var hardt å henge på, men jeg følte meg sterk de siste to kilometerne. Takket være god marsjfart kom jeg i mål på en god tid, jeg har som regel alltid noe igjen på slutten av løp.

Undertegnede som løp med "vanlige løpesko" (eller kanskje uvanlige?) må nok gå til innkjøp av karbon-sko etter å ha stilt spørsmål om hvor mye han (Glenn Trane) fikk igjen for å løpe nettopp med slike sko:

- Jeg føler det har veldig mye å si og jeg merker jeg får mye igjen for det, spesielt på slutten. Uten skoene kunne jeg nok ikke satt inn det avsluttende rykket.

Blant kvinnene ble det en nokså overlegen seier til Ingrid Festø, hun kom i mål på 39:31 og var dermed eneste kvinne under 40 minutter. Andreplassen gikk til Trine Larsen (43:06) etterfulgt av Torunn Guntvedt (43:18).

Starten på 10km. (Foto:Ingar Folde, Gro Thomassen)

Glenn Trane løper inn til seier på 10km. (Foto:Ingar Folde, Gro Thomassen)

Kristoffer Unstad løper inn til en fin 3.plass på 10km. (Foto:Ingar Folde, Gro Thomassen)

15 kilometer

Siste pulje ut fra start var 15 kilometersløperne. Her var det Jack Grimstad som kom først i mål på tiden 59:09. Andreplassen gikk til Yngvild Brandt som løp et svært godt løp og kom i mål 1:00:19. Tredjeplassen gikk til Torgeir Ølnes (1:03:19).

Resultatliste Bodø Run Spring: https://live.eqtiming.com/55509#result