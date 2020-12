Årets Valencia Marathon måtte av hensyn til Covid19-situasjonen reduseres til et eliteløp: "Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition" med halvmaraton og maraton søndag 6. desember.

Løypa i Valenia har tidligere vist seg rekordrask, og på formiddagens halvmaratonløp med ca 40 eliteløpere til start løp presterte fire herreløpere å løpe under den tidligere verdensrekorden, tre kenyarnere og en ugander.

Kibiwott Kandie fra Kenya løp inn til ny verdensrekord på 57:32, hele 29 sekunder raskere enn den tidligere rekorden til landsmannen Geoffrey Kamwowor på 58.02 fra København i 2019. Kibiwott hadde også årets raskeste til på halvmaraton før løpet i Valenca, han løp på 58:38 i Praha 5. september, men nå har han også verdensrekorden.

Bare fem sekunder bak vinneren kom Jacob Kiplimo fra Uganda inn på 57:37, og kenyanerne Rhonex Kipruto (57:49) og Alexander Mutiso (57:59) løp også under den tidligere verdensrekorden.

De fem raskeste herreløperne:

1 KIBIWOTT KANDIE - KEN 00:57:32 2 JACOB KIPLIMO - UGA 00:57:37 +0:00:05 3 RHONEX KIPRUTO - KEN 00:57:49 +0:00:17 4 ALEXANDER MUTISO - KEN 00:57:59 +0:00:27 5 PHILEMON KIPLIMO - KEN 00:58:11 +0:00:40

I kvinnenes løp ble det seier til etiopiske Genzebe Dibaba med tiden 1:05:18 som er bare 37 sekunder bak verdensrekorden til kenyanske Anabel Yeshaneh (1:04:31) satt tidligere i år.

Nærmest Genzebe kom Sheila Chepkirui fra Kenya med 1:05:39 og 2019-vinneren Senbere Teferi fra Etiopia med 1:05:51.



De fem raskeste kvinneløperne:

1 GENZEBE DIBABA - ETH 01:05:18 2 SHEILA CHEPKIRUI - KEN 01:05:39 +0:00:21 3 SENBERE TEFERI - ETH 01:05:51 +0:00:33 4 DORCAS TUITOEK - KEN 01:07:18 +0:02:00 5 EMILY SISSON - USA 01:07:26 +0:02:08

Løpets hjemmeside





Genzebe Dibaba jubler for seier i kvinneklassen. (Foto: Bruno Almela Egido)​



Evans Chebet løp på tidenes tredje raskeste maratontid

Valencia Marathon kan etter dagens eliteløp glede seg over at de både har verdensrekorden for herrer på halvmaraton og tredje beste tid på maraton.

Kenyanske Evans Chebet vant maraton på 2:03:00 der ca 200 maratonløpere hadde fått plass. Vinnertiden var naturligvis ny løyperekord, og også andremann Lauwrence Cherono fra Kenya (2:03:04), tredjemann Birhanu Legese fra Etiopia (2:03:16) og fjerdemann Amos Kipruto fra Kenya (2:03:30) løp under den tidligere løyperekorden 2:03:51.





Evans Chebet løper inn til verdens tredje raskeste tid på maraton. (Foto: Valencia Marathon)



De fem raskeste herreløperne på maraton:

1 EVANS CHEBET - KEN 02:03:00 2 LAUWRENCE CHERONO - KEN 02:03:04 +0:00:04 3 BIRHANU LEGESE - ETH 02:03:16 +0:00:16 4 AMOS KIPRUTO - KEN 02:03:30 +0:00:31 5 REUBEN KIPROP - KEN 02:04:12 +0:01:13 31 DAVID NILSSON - SWE 02:10:09 +0:07:09



Også i kvinneklassen ble det ny løyperekord, satt av Peres Jepchirchir fra Kenya som vant maraton klart på 2:17:16. Joyceline Jepkosgei fra Kenya (2:18:40) kom på 2. plass mens fire kvinner var i tett kamp om den siste pallplassen som gikk til Helalia Johannes fra Namibia (2:19:59).



Peres Jepchirchir vant kvinneklassen på maraton. (Foto: Valencia Marathon)



De fem raskeste kvinneløperne på maraton:

1 PERES JEPCHIRCHIR - KEN 02:17:16 2 JOYCILINE JEPKOSKEI - KEN 02:18:40 +0:01:24 3 HELALIA JOHANNES - NAM 02:19:52 +0:02:36 4 ZEINEBA YIMER - ETH 02:19:54 +0:02:38 5 TIGIST GIRMA - ETH 02:19:56 +0:02:40 5 DEGITU AZEMIRAW - ETH 02:19:56 +0:02:40 11 CAROLINA WIKSTRÖM - SWE 02:26:42 +0:09:26