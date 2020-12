Etter mange år med usunn livsstil fant Jann Post tilbake til løpegleden. Han elsket følelsen av stigende form, fikk mer overskudd og taklet stress bedre. Han trengte ikke å løpe langt eller hardt, det viktigste var å komme seg ut. Denne gleden vil han inspirere flere til å oppleve. Derfor har han skrevet en bok om hvordan du kommer i gang, overvinner sviktende motivasjon, trener variert og effektivt, og ikke minst hvordan du får gjennomført løpeturen i en travel hverdag: Det eneste du må gjøre, er å snøre på deg løpeskoene og ta det første steget.

Boka har også egne treningsopplegg for nybegynnere, mosjonister og supermosjonister som trener mot 10 kilometer, halvmaraton og maraton. Og ikke minst skriver Jann Post om hvordan han selv trente da han ble beste nordmann med en råsterk tid i New York Marathon. Post deler både egne erfaringer og kunnskap han har samlet gjennom samtaler med eliteutøvere og trenere.

«Det øyeblikket var avhengighetsskapende. Jeg visste allerede da at jeg ville oppleve dette igjen; jeg var hektet. Løpingen hadde tatt meg.» Jann Post

Jann Post (f. 1980) er journalist og har vært ekspertkommentator i NRK for friidrett og langrenn i en årrekke. I tillegg lager han løpepodkasten «I det lange løp» med 30 000 ukentlige lyttere og trener så ofte han kan innimellom jobb og familieliv med to barn hjemme i Oslo. I 2017 ble han beste nordmann i New York Marathon med tiden 2.32.53.



Forsidebildet

Vi nevner at bokes forsidebilde er tatt av Bjørn Hytjanstorp, som vi i dag har omtalt i en annen sak: Bjørn Hytjanstorp tildelt frivillighetspris i Eidsvoll







