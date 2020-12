"Vi har fått akkurat de øvelsene vi ønsket oss, og dermed ser det ut til at vi kan invitere til en norsk festaften på Bislett 10. juni til sommeren." Det sier stevnegeneral Steinar Hoen i forbindelse med at Wanda Diamond League i går offentliggjorde hvilke øvelser som inngår i det internasjonale programmet for de forskjellige WDL-stevnene i 2021.



Meldingen er å lese på hjemmesiden til Wanda Diamond Leage.

Videre står det:

"I tillegg til de øvelsene som nå er klare kommer vi med nasjonale øvelser utover dette i løpet av våren som vanlig", sier Hoen.



Det internasjonale programmet består av 100 meter, 800 meter, 5000 meter, 400 meter hekk, lengde og spyd for kvinner – samt 200 meter, 400m hekk, Mile 1609m, 3000/5000 meter (avklares senere), stav, tresteg og diskos for menn.



"Det åpner jo for at vi kan by på primær- og favorittøvelsene til blant andre Hedda Hynne, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Amalie Iuel, Line Kloster, Sigrid Borge, brødrene Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Sondre Guttormsen, Pål Haugen Lillefosse, Ola Stunes Isene og Sven Martin Skagestad – for å nevne noen", sier han.



"Vi har også sikret oss øvelsene til svenske utøvere som verdensrekordholder Mondo Duplantis i stav og verdensmester Daniel Ståhl i diskos så det er ikke umulig at det også blir mange svenske fans på Bislett 10. juni", avslutter Hoen.



Slik så det ut under Impossible Games i år. Kan vi håpe på fulle tribuner igjen i 2021? (Foto: Bjørn Johannessen)