Når det er få konkurranser i regionen, opplever vi at mange løpere utenfra byen melder seg på løp i Ålesund. I dagens 10 km var det Håvard Finnland Trøite fra Selbu som vant 10 km på tiden 36.06. Audhild Bakken Rognstad vant 10 km for kvinner på 41.38. Selv om de begge kommer utenfra, bor både Håvard og Audhild nå i Ålesund.

På 5 km var det Espen Fredriksen fra Averøy som vant på tiden 17.53. Terrengultraløperen Espen mestrer også korte distanser på asfalt. Janne Elin Vatnaland fra Stavanger vant 5 km for kvinner på 19.13. Men også Janne har slått seg ned i Ålesund.

Forholdene var gode for løping i dag. Temperaturen lå på rundt 0 grader, men bare stedvis var det antydning til glatt veibane. Det var heller ikke nedbør eller vind. Den gode trenden med stor oppslutning på løp, holder seg. I dag var det 113 løpere som fullførte en av distansene. 56 løpere sprang 10 km og 57 deltakere fullførte 5 km i kontrollmålte løyper. På første løp var det 132 løpere som fullførte.

Nå er det fem uker til neste løp i Ålesund Vinterkarusell, men i mellomtiden har vi Ålesund Nyttårsmaraton som blir avviklet onsdag 30. desember med halv- og heilmaraton, samt 5 km. Det tredje løpet i vinterkarusellen går lørdag 16. januar 2021.

Noen bilder kan sees og kjøpes i Image shop

For medlemmer av Kondis kan disse kjøpes i høyoppløselig kvalitet for 50 kr. per bilde, ellers 100 kr per bilde.

200 meter etter starten på 10 km har Frode Mauren tatt teten

Fine forhold, bare veier, men litt biltrafikk var rammen rundt løpet

Alle resultater

BESTE RESULTATER 10 KM KVINNER

1 45 Audhild Bakken Rognstad Artec Aqua AS K25-29 41:38 2 168 Nina Alvestad ÅLESUND K40-44 43:13 3 151 Sandra Ekroll K25-29 45:03 4 105 Marianne Waagan ÅLESUND K25-29 50:02 5 53 Linda Mauren ÅLESUND K50-54 51:04



Audhild Bakken Rognstad vinner 10 km for kvinner



Nina Alvestad tar andreplassen

Audhild Bakken Rognstad har en sterk merittliste, med da i skiorientering. Hun er 10 ganger blitt norgesmeste og en gang fått kongepokalen. Nå representerer hun Emblem IL

BESTE RESULTATER 10 KM MENN

1 102 Håvard Finnland Trøite SELBUSTRAND M25-29 36:06 2 101 Per Myren Driw AS M30-34 36:17 3 5 Kristian Kleiveland ÅLESUND M35-39 36:59 4 158 Benjamin Leine LEINØY M20-24 37:26 5 34 Robert Mørch Emblem IL M35-39 37:31

Håvard Finnland Trøite vinner 10 km menn



Per Myren blir nummer to

BESTE RESULTATER 5 KM KVINNER

1 29 Janne Elin Vatnaland ÅLESUND K25-29 19:13 2 26 Elin Roscher Aaslk K30-34 20:21 3 118 May Evy Nesheim Velledalen IL K45-49 21:19 4 113 Marita Andreassen SYKKYLVEN K45-49 23:28 5 181 Linda Ohlsson ÅLESUND K25-29 23:35

Teten og starten på 5 km



Janne Elin Vatnaland blir vinner av 5 km for kvinner



Elin Roscher tar andreplassen



May Evy Nesheim blir nummer tre



BESTE RESULTATER 5 KM MENN

1 176 Espen Fredriksen Betonmast/Romsdal Randonee M35-39 17:53 2 56 Kristoffer Nonstad ÅLESUND M30-34 18:05 3 131 Christoffer Westby Baksvær ÅLESUND M25-29 18:27 4 179 Tobias Reite Emblem IL M14-15 19:05 5 201 Peter Worren M25-29 19:07



Espen Fredriksen fikk med seg noen kompiser fra Averøy for å springe 5 km i Ålesund. Den vant han.

Kristoffer Nonstad i nye Adios Pro løpesko avsluttet sterkt og la beslag på andreplassen

Christoffer Westby Baksvær blei nummer tre på 5 km for herrer