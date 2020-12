Vera Nystad, Søgne IL blei 75 år for få dager siden. For å sette verdensrekord i veteranklasser må man ha fylt år før løpet går. Det gjorde Vera med 11 dagers margin. Det blei ny rekord på tiden 3.52.19 under Ålesund Nyttårsmaraton som blei arrangert onsdag formiddag.

Vera har 10 meter igjen av rekordløpet. De første 29 km løp Vera med drikkesekk, noe som nok har sinket henne. Den tidligere verdensrekorden ble satt i 2012 av en japansk dame og lød på 3:53:42. Foto: Martin Hauge-Nilsen

Presse og publikum tar i mot "Supervera". Både NRK og Sunnmørsposten var til stede. Foto: Martin Hauge-Nilsen Men det var også andre vinnere og distanser på Ålesund Nyttårsmaraton. Maraton blei vunnet av Stian Andersen, BFG Bergen løpeklubb på tiden 2.44.23 og Kari-Anne Tryggestad Ryste, Sunnylven IL på 3.27.53. Vinnere på halvmaraton blei Ådne Andersen, Dimna IL med tiden 1.08.56 og Iren Nordal, Midsund IL på 1.28.21. Ådne sin tid var så god at det holdt til ny løyperekord på halvmaraton. 5 km-distansen hadde Jan Endre Rise, Hareid som vinner på tiden 16.75 og Marian Aebi, Tyrving IL med 18.12. Arrangementet blei holdt under strenge smittevernsregler. På 5 km og på halvmaraton blei det startet i puljer på 25 løpere med 2 minutts mellomrom. Dette var litt uvant for mange, og vi så flere startet i feil pulje, men det ordnet seg til slutt. På 5 km opplevde vi at vinneren Jan Endre Rise startet i siste pulje fordi han meldte seg på etter fristen. Han var ikke først i mål, men vant distansen. I Ålesund kan vi vente oss alle værforhold på vinteren. På Nyttårsmaraton har vi tidligere opplevd kuldegrader og snø. Vi har løpt i kjølevatnet av en orkan. I fjor regnet det i bøtter og spann. Men i dag var det supre forhold. Temperaturen var rundt 2 plussgrader. Det var bare litt glatt enkelte steder. Det var heller ikke noe vind av betydning. I tillegg var det oppholdsvær med litt sol midt på dagen. Deltakingen var rekordstor og det gjaldt alle distansene. På maraton fullførte 38 løpere. Halvmaraton hadde 152 deltakere, og på 5 km var det 90 løpere som kom til mål. Tilsammen skulle det bli 280 fullførende deltakere. Både maraton og halvmaraton var fulltegnet. ALLE RESULTATER BESTE RESULTATER MARATON MENN 1 175 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb M23-34 2:44:23.0 2 169 Ingvar Grønseth Bud il M45-49 2:51:31.0 3 182 Karl Idar Vik Syvde IL M40-44 2:53:33.0 4 193 Knut Kongshaug AVERØY M45-49 2:56:20.0 5 166 Kristoffer Nonstad Team Salomon M23-34 2:56:55.0

Ingvar Grønseth passer halvmaraton og blir til slutt nummer to på maraton. Foran seg har han Stian Andersen. Foto: Martin Hauge-Nilsen

Vinneren av maraton blei Stian Andersen fra Bergen. Foto: Helge Fuglseth





BESTE RESULTATER MARATON KVINNER 1 191 Kari-Anne Tryggestad Ryste Sunnylven IL K50-54 3:27:53.0 2 170 Ida Furnes Breivik ÅLESUND K23-34 3:32:17.0 3 173 Linda Hovde Spjelkavik og Omegn K35-39 3:32:54.0 4 194 Ingebjørg Stranden Klausen Trollveggen Triatlon K45-49 3:35:39.0 5 189 Reese Bendiksen ÅLESUND K20-22 3:35:53.0 BESTE RESULTATER HALVMARATON MENN 1 2 Ådne Andersen Dimna il M23-34 1:08:56.0 2 5 Constantin Rust Velledalen IL M23-34 1:15:24.0 3 3 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG M23-34 1:17:00.0 4 11 Øystein Søvik Mårstøl ØRSTA M40-44 1:19:31.0 5 4 Per Myren Driw AS M23-34 1:19:46.0

Ådne Andersen har vært gjennom en skadeperiode. I dag prøvde han seg endelig med startnummer på brystet. Foto: Martin Hauge-Nilsen

Vinneren på halvmaraton Ådne Adersen er halveis og følger Arne Bjørgeengen på sykkel. Foto: Helge Fuglseth



BESTE RESULTATER HALVMARATON KVINNER 1 23 Iren Nordal Midsund il K40-44 1:28:21.0 2 20 Helene Herje Bris Trening K35-39 1:29:49.0 3 19 Marianne Standal Bris Trening K45-49 1:30:35.0 4 62 Ine Birgitte Nyhus BERGEN K23-34 1:32:08.0 5 59 Ida Engelsen Lange Apotek 1 Blindheim K23-34 1:33:04.0

Iren Nordal vinner halvmaraton for kvinner. Foto: Martin Hauge-Nilsen RESULTATER 5 KM MENN 1 287 Jan Endre Rise Hareid M45-49 16:57.0 2 201 Anders Wigdahl Velledalen IL M23-34 17:37.0 3 202 Frode Mauren Velledalen il M45-49 18:02.0 4 203 Tobias Reite Emblem IL M14-15 18:46.0 5 209 Adrian Håbet Team Pjask/Nortura M23-34 18:53.0



Start 5 km, pulje 3. Foto: Martin Hauge-Nilsen

Jan Endre Rise blei vinner av 5 km. Foto: Martin Hauge-Nilsen



BESTE RESULTATER 5 KM KVINNER 1 204 Marion Aebi Tyrving IL K23-34 18:12.0 2 205 Ingrid Lundanes Ntnui K23-34 18:57.0 3 211 Anne Grete Grønneng Hjelme Isfjorden IL K35-39 20:21.0 4 215 Stine Skarbøvik Larsen Sif/Hessa K16-17 20:40.0 5 224 Ida Haddal ULSTEINVIK K23-34 21:59.0

Orienteringsløperen Ingrid Lundanes hadde forlatt skogen og fjellet. I dag var det 5 km på asfalt i Brusdalen der Ingrid tok andreplassen på 5 km. Foto: Martin Hauge-Nilsen



Orienteringsløper er også Marian Aebi som vant 5 km for kvinner.. Foto: Martin Hauge-Nilsen

I starten løper man på motsatt side av Moa Amfi Butikksenter. Foto: Martin Hauge-Nilsen

For så å fortsette mot Brusdsalen. Foto: Martin Hauge-Nilsen Kondis trenger din støtte

