- Det var et brukbart løp. Jeg gjorde en feil mot slutten – inne på stadion – hvor jeg tapte kanskje 40 sekunder, men bortsett fra det var det bra, sier Jørgen Baklid etter å ha gått til topps under førjuls ski-o på Sjusjøen. DEt var dn andre seieren på rappen for unggutten fra Konnerud som nå konkurrerer i NTNUIs farger.

To strake

- Jeg var litt piggere i kroppen i går, og flyten i kartlesingen er ikke helt på topp. Men til å være desember, er det greit. Uansett om Baklid har mer på lager, var det uansett nok til å holde unna for landslagskollegaene under begge helgens konkurranser. Da er det lov å smile.



- Det er alltid gøy å vinne, sier han selv – før han gir honnør til arrangøren som har lagt til rette for ski-o løp denne helgen. - Løypenettet har vært krevende og bra, så vi er svært takknemlig for jobben de har gjort. I løypa og mellom postene var det altså Jørgen Baklid selv som gjorde den beste jobben i dag, da han vant foran Audun Heimdal og Bjørnar Kvåle.

Landslagsamling neste

I dameklassen var det Evine Westli Andersen som var kjappest i dag. - Det er litt å pirke på – både hva gjelder farten og o-teknikken, men det var greit, sier hun etter å ha henvist gårsdagens vinner Anna Ulvensøen til andreplass. Jenny Baklid var nummer 3 i dag. Westli Andersen gleder seg til å få jobbet med ski-o teknikken på samling de kommende dagene.



- Med 2-3 økter til på kart, så blir det med en gang beder flyt teknisk, sier hun og fortsetter. Skiteknisk mangler det også litt før jeg får den gode følelsen. Men det er fine snøforhold hjemme, så det blir en del skigåing etter samlingen. Men først gjelder det å få gjort unna en del god trening på samling med resten av landslaget på Sjusjøen frem til onsdag.

Kilde: Norsk Orientering





Resultater Førjuls ski-o 13.12.2020: Arr.: Gjø-Vard OL / OL Toten-Troll D40 Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Eli Ringstad Lien Gjø-Vard OL 42.24 D50 1 Isa Heggedal Konnerud IL 36.23 2 Unn Mette Klopbakken Snertingdal IF Orientering 42.38 +6.15 H40 1 Trond Flaskerud OL Toten-Troll 46.20 H50 1 Stein Arne Negård Vang OL 39.09 2 Håvard Kvamme OL Toten-Troll 45.30 +6.21 3 Arnstein Dale OL Vallset/Stange 45.36 +6.27 4 Even Erlien Gjø-Vard OL 54.15 +15.06 5 Per Olav Andersen Vang OL 58.54 +19.45 H60 1 Tore Watterdal OL Tønsberg og omegn 35.34 2 Erik Haugen Ringsaker OK 52.25 +16.51 3 Jon Herman Ulvensøen OL Tønsberg og omegn 55.57 +20.23 H70 1 Terje Malm Hamar OK 53.00 AK-åpen 1 Per Ivar Sveheim Odal OL - Orientering 34.03 AL-åpen 1 Valborg Madslien Lillehammer OK 37.42 2 Kristine Sollien Flaskerud OL Toten-Troll 44.21 +6.39 3 Kristin Hasle Haslestad Ringsaker OK 57.45 +20.03 D 11-12 1 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 25.43 2 Eline Kravdal Gjø-Vard OL 27.42 +1.59 3 Martine Engh Sagvold OL Toten-Troll 36.29 +10.46 D 13-14 1 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 37.25 2 Lilja Celina Kjær Jørgensen Lillehammer OK 49.01 +11.36 3 Eiril Erlien Solerød Gjø-Vard OL 49.54 +12.29 D 15-16 1 Marie Kravdal Gjø-Vard OL 37.03 2 Astrid Ytterbø Asker Skiklubb 41.54 +4.51 3 Sofie Kjær Jørgensen Lillehammer OK 49.32 +12.29 D 17- 1 Evine Westli Andersen Løten o-lag 30.26 2 Anna Ulvensøen Nydalens SK 31.08 +0.42 3 Jenny Baklid Konnerud IL 32.37 +2.11 4 Marlin Haavengen Kongsberg OL 32.51 +2.25 5 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 33.40 +3.14 6 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 34.04 +3.38 7 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 34.47 +4.21 8 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 34.57 +4.31 9 Synne Strand Lierbygda OL 35.44 +5.18 10 Åsne Haavengen Kongsberg OL 36.10 +5.44 11 Oda Scheele Nydalens SK 38.17 +7.51 12 Kristine Kravdal Gjø-Vard OL 38.38 +8.12 13 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 41.00 +10.34 14 Inga Skaarer Wiklund Nydalens SK 45.18 +14.52 15 Aurora Fossøy NTNUI 54.31 +24.05 H 13-14 1 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 31.16 2 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 37.27 +6.11 3 Sigmund Ølstad Fet OL 41.14 +9.58 4 Gaute Skjønhaug Fet OL 41.33 +10.17 5 Torgrim Hasle Haslestad Ringsaker OK 46.17 +15.01 6 Lars Flaskerud OL Toten-Troll 50.36 +19.20 H 15-16 1 Even Lien Gjø-Vard OL 37.38 2 Mons Sætre-Lorentzen Fet OL 38.11 +0.33 3 Amund Flaskerud OL Toten-Troll 45.59 +8.21 H 17- 1 Jørgen Baklid Konnerud IL 33.30 2 Audun Heimdal Konnerud IL 34.00 +0.30 3 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 34.20 +0.50 4 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 35.09 +1.39 5 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 35.47 +2.17 6 Aslak Heimdal Konnerud IL 35.48 +2.18 7 Vegard Gulbrandsen NTNUI 36.12 +2.42 8 Eskil Frøisland Vang OL 38.26 +4.56 9 Trygve Myhr Asker Skiklubb 38.53 +5.23 10 Øyvind Watterdal Hadeland OL 39.21 +5.51 11 Øyvind Wiggen NTNUI 40.51 +7.21 12 Even Lindaas Vang OL 41.20 +7.50 13 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 44.18 +10.48 14 Lars Lien Gjø-Vard OL 45.37 +12.07 15 Øistein Fagerli Næss Raumar Orientering 48.09 +14.39 16 Mats Lindaas Elverum OK 50.28 +16.58 17 Anders Felde Olaussen NTNUI 54.35 +21.05 18 Sander Tonjer Fingarsen Elverum OK 1.01.26 +27.56 19 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 1.03.09 +29.39 20 Gaute Lindaas Elverum OK 1.04.49 +31.19 21 Oliver Plassen Brandvol Lillehammer OK 1.07.15 +33.45 22 Sigurd Kvamme OL Toten-Troll 1.19.44 +46.14