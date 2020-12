Arrangementet hadde sterkt fokus på smittevern og ble også gjennomført på en trygg måte i tråd med med omfattende smittevernregler godkjent av kommunelegen i Ringsaker kommune. Antall utøvere og støtteapparat var begrenset til 200 for hver av de to kohortene med to og en halv time mellom innslipp på stadion. Det var heller ikke utdeling av løperdrikke eller noen premieutdeling etter rennet.

Det var eldste juniorklasse som markerte seg mest i topp og bredde under de flotte forholdene på Natrudstilen. Blant herrene var det likevel senioren Kristoffer Kvarstad fra Hamar Skiklubb som hadde dagens aller beste tid på 10 km, fulgt av Lillehammer-juniorene Jørgen Harby, Johannes Staune-Mittet og Jostein Karlsen. Også vinneren i M18, Philip Georg Johansen fra Trysilgutten IL leverte en sterk sesongåpning og var rett bak sine eldre konkurrenter.

På kvinnenes 5 km var det juniorene Anna Heggen, Svea Skilag og Weijia Kong, Kjelsås IL som kom aller kjappest i gang med sesongen. Karen Marie Håkonsen fra Kjellmyra vant seniorenes oppgjør med dagens tredje raskeste tid totalt.



Renntes nettsider

Rennets facebookside

Arrangørens facebookside