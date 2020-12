Mange løp har startet i det små og likevel vokst seg store. Det kan sikkert skje med Vintertrimmen på Dokka også, som arrangerte sitt første løp lørdag 5 desember med sju deltakere. Arrangøren håper på flere deltakere på «nyttårsløpet» som arrangeres den 2. januar. Dedretter arrangerer fire løp til utover vinteren.

Vi har fått denne rapporten fra arrangøren:

Av: Torbjørn Høitomt

Friidrettsgruppa i Nordre Land idrettslag arrangerer denne vinteren en serie løp fra november til april. Første lørdag i hver måned arrangeres løpet fra Brovold stadion på Dokka. Det første løpet som skulle gått i november ble utsatt på grunn av et lokalt smitteutbrudd i Nordre Land, og vil bli satt opp igjen senere.

Første løp ble dermed arrangert lørdag 5 desember med sju deltakere. Seks løp på tid, mens det var en deltaker i trimklassen. Raskest var 12 år gamle Jens Kristian Lunde. Han løp den 4,6 km lange og lettløpte løypa på tiden 17.08 på godt piggskoføre. Hakk i hæl fulgte tre betydelig eldre løpere som alle kom inn under 17.30. Jens Kristian løp 5 km i Nattløpet på Dokka på 19.59 i juni, men har åpenbart tatt et stort byks framover formmessig siden den gang.





Før start i konkurranseklassen. Vinner Jens Kristian Lunde nummer tre fra høyre med hvit lue. (Foto: Geir Arild Vestrum)

Arrangøren håper på flere deltakere på «nyttårsløpet» som arrangeres den 2. januar. Det understrekes at dette er ment som et arrangement for alle enten man ønsker å løpe, jogge eller gå, og vi ønsker løpere og trimmere fra våre nabokommuner velkommen dersom smittesituasjonen tillater det. Med forhåndspåmelding på Vipps og god plass i start/målområde skal det smittevernmessige være på plass. Løypa er lagt opp slik at man kan velge mellom én eller to runder à ca. 2,3 km på lite trafikkert vei, så dette burde passe for alle. Det er også laget en kortere løype for barn.

Det er satt opp premie til beste herre- og dameløper med beste sammenlagttid i sine tre beste løp i løpet av vinteren.

Tetgruppa rett før målgang. (Foto: Geir Arild Vestrum)





Kristine Heistad og datteren Vårin (2) utgjorte feltet i trimklassen. Det er plass til flere neste gang. (Foto: Geir Arild Vestrum)



Resultater:

Trimklasse:

Kristine Heistad



Gutter 12 år:

Jens Kristian Lunde 17:08



Jenter 10 år:

Karoline Lunde 26:17



Menn 30-39 år:

Torbjørn Høitomt 17:10



Menn 40-49 år:

Tore Berglund 17:09

Stig Lunde 26:18



Menn 50-59 år:

Knut Lium 17:26